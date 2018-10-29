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    «Локомотив» уступил «Сочи» в Ярославле

    КХЛ Локомотив Сочи
    Ярославский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от хоккейного клуба «Сочи» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    В составе победителей отличились Сергей Шмелёв и Егор Рыков. За «Локо» шайбу забросил защитник Якуб Накладал.

    Команда Дмитрия Квартальнова потерпела только второе поражение в последних десяти матчах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Накладал — 5 (Контиола, Афанасьев), 5:33 — 1:0. Шмелев — 2 (Точицкий), 25:49 — 1:1. Рыков — 1 (Архипов, Росен), 40:47 — 1:2Вратари: Салак (59:22) — ШикинШтраф: 8 — 8Броски: 52 (18+15+19) — 22 (8+7+7)
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