«Локомотив» уступил «Сочи» в Ярославле

«Локомотив»
ХК «Локомотив»
В составе победителей отличились Сергей Шмелёв и Егор Рыков. За «Локо» шайбу забросил защитник Якуб Накладал.
Команда Дмитрия Квартальнова потерпела только второе поражение в последних десяти матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Накладал — 5 (Контиола, Афанасьев), 5:33 — 1:0. Шмелев — 2 (Точицкий), 25:49 — 1:1. Рыков — 1 (Архипов, Росен), 40:47 — 1:2Вратари: Салак (59:22) — ШикинШтраф: 8 — 8Броски: 52 (18+15+19) — 22 (8+7+7)