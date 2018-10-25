Василевский — первая звезда игрового дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте объявила имена трех лучших игроков по итогам игрового дня.

Первая звезда — голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, отразивший все 23 броска в игре с «Колорадо» (1:0). Благодаря «сухарю» Василевский вышел на третье место в истории «Тампы» по матчам на ноль. Василевский в 13-й раз в карьере оставил свои ворота в неприкосновенности и превзошел результат Даррена Пуппы (12).

Второй звездой дня признан голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, совершивший 38 сейвов в матче с «Виннипегом» (4:2).

Третьей звездой дня стал нападающий «Ванкувера» Бо Хорват, оформивший дубль в матче с «Вегасом» (3:2 Б). 0