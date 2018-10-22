НХЛ. Два очка Кучерова, волевая победа «Баффало»

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«Рейнджерс» — «Калгари» 1:4

«Калгари Флэймз» в гостях одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1 (0:1, 0:2, 2:0).

В составе победителей дублями отметились Джонни Годро и Гарнет Хэтэуэй.

За проигравших отличился Мика Зибанеджад. Россияне Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Калгари» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Голы: Годро — 4 (Монахэн), 17:00 — 0:1. Хэтэуэй — 1 (Янковски), 32:21 — 0:2. Годро — 5 (Джиордано), 34:55 — 0:3. Зибанежад — 3 (бол., Пионк, Цуккарелло), 46:41 — 1:3. Хэтэуэй — 2, 58:07 — 1:4Вратари: Лундквист — РиттихШтраф: 6 — 6Броски: 45 (12+13+20) — 26 (11+10+5)

«Рейнджерс» занимают 15-е место в Восточной конференции (5 очков). «Калгари» идет пятым на Западе (10 очков).

«Рейнджерс» — «Калгари» 1:4

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» 3:6

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Чикаго Блэкхоукс» в выездном матче. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» и закончилась со счетом 6:3 (1:1, 0:3, 2:2) в пользу гостей.

Наибольший вклад в успех «молний» внес Брейден Пойнт, записавший на свой счет 3 (1+2) очка. В активе Никиты Кучерова гол и передача за 20 минут 58 секунд, проведенных на льду.

Еще по шайбе забросили Энтони Чирелли, Янни Гурд, Виктор Хедман и Райан Кэллахан.

За хозяев отличились Александр Фортен, Давид Кемпф и Ник Шмальц.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (1:1, 0:3, 2:2) Голы: Кучеров — 2 (Хедман), 3:21 — 0:1. Фортин — 1 (Рутта, Кит), 11:40 — 1:1. Чирелли — 2 (Пойнт, Макдона), 24:22 — 1:2. Гурд — 4 (бол., Палат, Пойнт), 32:07 — 1:3. Пойнт — 5 (Кучеров), 34:01 — 1:4. Хедман — 2 (Джирарди, Миллер), 50:03 — 1:5. Кемпф — 1 (Рутта, Дэвидсон), 55:17 — 2:5. Шмолц — 1 (бол., Кейн, Сибрук), 56:12 — 3:5. Кэллахэн — 2 (п.в., Миллер), 57:55 — 3:6Вратари: Уорд (55:47 — 56:12, 56:27 — 56:45, 57:41 — 57:55) — ДомингеШтраф: 8 — 10Броски: 36 (17+6+13) — 55 (12+33+10)

«Тампа» занимает второе место в Восточной конференции (11 очков). «Чикаго» расположился на восьмой строчке на Западе (10 очков).

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» 3:6

«Анахайм» — «Баффало» 2:4

«Баффало Сэйбрз» одержал выездную победу над «Анахайм Дакс» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

Сэм Стил и Кифер Шервуд к середине второго периода сделали счет 2:0, позволив «уткам» получить комфортное преимущество.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Баффало» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) Голы: Стил — 1 (Ракелль, Монтур), 16:42 — 1:0. Шервуд — 2 (Комтуа, Монтур), 33:32 — 2:0. Окпосо — 1 (бол., Райнхарт, Родригес), 36:03 — 2:1. Скиннер — 5 (Поминвилль, Айкел), 37:31 — 2:2. Ристолайнен — 1 (бол., Окпосо, Райнхарт), 43:57 — 2:3. Берглунд — 1 (п.в., Гиргенсонс, Богосян), 59:43 — 2:4Вратари: Миллер (58:26 — 59:43) — ХаттонШтраф: 13 — 9Броски: 28 (8+10+10) — 45 (14+17+14)

Впрочем, за оставшееся время «клинки» не только отыгрались, но и вырвали победу. Отличились Кайл Экпосо, Джефф Скиннер, Расмус Ристолайнен и Патрик Берглунд.

«Анахайм» — «Баффало» 2:4

«Баффало» одержал пятую победу в сезоне, набрал 10 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» — четвертый на Западе (11 очков). 0