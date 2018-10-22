НХЛ. Два очка Кучерова, волевая победа «Баффало»

«Рейнджерс» — «Калгари» 1:4
«Калгари Флэймз» в гостях одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1 (0:1, 0:2, 2:0).
В составе победителей дублями отметились Джонни Годро и Гарнет Хэтэуэй.
За проигравших отличился Мика Зибанеджад. Россияне Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали.
«Рейнджерс» занимают 15-е место в Восточной конференции (5 очков). «Калгари» идет пятым на Западе (10 очков).
«Чикаго» — «Тампа-Бэй» 3:6
«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Чикаго Блэкхоукс» в выездном матче. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» и закончилась со счетом 6:3 (1:1, 0:3, 2:2) в пользу гостей.
Наибольший вклад в успех «молний» внес Брейден Пойнт, записавший на свой счет 3 (1+2) очка. В активе Никиты Кучерова гол и передача за 20 минут 58 секунд, проведенных на льду.
Еще по шайбе забросили Энтони Чирелли, Янни Гурд, Виктор Хедман и Райан Кэллахан.
За хозяев отличились Александр Фортен, Давид Кемпф и Ник Шмальц.
«Тампа» занимает второе место в Восточной конференции (11 очков). «Чикаго» расположился на восьмой строчке на Западе (10 очков).
«Анахайм» — «Баффало» 2:4
«Баффало Сэйбрз» одержал выездную победу над «Анахайм Дакс» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).
Сэм Стил и Кифер Шервуд к середине второго периода сделали счет 2:0, позволив «уткам» получить комфортное преимущество.
Впрочем, за оставшееся время «клинки» не только отыгрались, но и вырвали победу. Отличились Кайл Экпосо, Джефф Скиннер, Расмус Ристолайнен и Патрик Берглунд.
«Баффало» одержал пятую победу в сезоне, набрал 10 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» — четвертый на Западе (11 очков). 0