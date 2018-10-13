«Вегас» одержал минимальную победу над «Филадельфией»

Коди Икин
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«Голден Найтс» забросили победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода — отличился Коди Икин.
«Вегас» прервал серию из трех поражений и с четырьмя очками занимает 11-е место в Западной конференции, а «Филадельфия» расположилась на 11-й строчке на Востоке, имея в активе также четыре очка.
В следующем матче «Голден Найтс» 17 октября примут «Баффало», а «Флайерз» в этот же день сыграют с «Флоридой».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Икин — 2 (Карпентер), 58:35 — 0:1Вратари: Эллиотт (58:39) — ФлериШтрафы: 6-4Броски: 26 (10+10+6) — 21 (5+10+6)
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«Филадельфия» — «Вегас»