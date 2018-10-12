НХЛ. Четыре очка Панарина, 30 сейвов Варламова и разгром чемпиона

«Бостон» — «Эдмонтон» 4:1

«Бостон» обыграл на своем льду «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (3:1, 0:0, 1:0).

Счёт на 4-й минуте открыл Коннор Макдэвид, забросив первую шайбу в сезоне, но затем забивали только хозяева — отличились Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Юаким Нордстрём и Патрис Бержерон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Эдмонтон» — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) Голы: Пастрнак, 9:20 (бол.). Маршан, 14:37 (бол.). Нордстрём, 15:13. Бержерон, 59:25 (п.в.). — Макдэвид, 3:43

«Питтсбург» — «Вегас» 4:2

«Питтсбург» одержал победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) . Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал три голевые передачи.

В текущем сезоне Малкин набрал 6 (1+5) очков за результативные действия.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Вегас» — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) Голы: Носек — 1 (Маршессо, Карлссон), 6:28 — 0:1. Кессел — 1 (Малкин), 8:03 — 1:1. Кессел — 2 (Малкин, Шульц), 29:37 — 2:1. Кессел — 3 (Хагелин, Малкин), 35:43 — 3:1. Гюнтцель — 3 (Кросби, Шульц), 36:40 — 4:1. Смит — 2 (Маршессо), 53:35 — 4:2Вратари: Десмит — Суббан (58:48 — 59:55)Штрафы: 4-2Броски: 22 (9+9+4) — 37 (16+10+11)

«Баффало» — «Колорадо» 1:6

В очередном матче игрового дня «Баффало» дома разгромно уступил «Колорадо» со счетом 1:6 (0:3, 1:1, 0:2).

Дублем отметился Натан Маккиннон, по шайбе на свой счет записали Тайсон Джост, Колин Уилсон, Карл Седерберг и Александр Керфут. Единственный гол «клинков» забил Натан Больё с передачи первого номера драфта-2018 Расмуса Далина.

Российский голкипер «лавин» Семён Варламов отразил 30 бросков из 31. Защитник Никита Задоров провёл на льду 15 минут 55 секунд и заработал 2 минуты штрафа.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Колорадо» — 1:6 (0:3, 1:1, 0:2) Голы: Жост — 1 (бол., Бэрри, Рантанен), 10:55 — 0:1. Уилсон — 3 (бол., Жирар, Комфер), 13:20 — 0:2. Седерберг — 3 (Бурк), 16:30 — 0:3. Болье — 1 (Далин), 37:05 — 1:3. Маккиннон — 4 (Рантанен), 37:33 — 1:4. Керфут — 1 (Бэрри), 55:23 — 1:5. Маккиннон — 5 (Рантанен), 57:01 — 1:6Вратари: Хаттон — ВарламовШтрафы: 8-14Броски: 31 (11+12+8) — 30 (11+8+11)

«Баффало» — «Колорадо»

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе» 3:2 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме взял верх над «Сан-Хосе» со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) и одержал первую победу в сезоне.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бретт Хауден, Брендан Смит и Брэди Шей, у «акул» — Маркус Сёренсен и Йоонас Донской.

Российский нападающий «рейнджеров» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Серенсен — 1 (мен., Майер, Бернс), 4:31 — 0:1. Хауден — 2 (Цуккарелло, Крайдер), 13:52 — 1:1. Донской — 1 (Суомела, Бернс), 24:59 — 1:2. Смит — 1 (Бучневич, Фаст), 57:21 — 2:2. Шей — 1, 60:37 — 3:2Вратари: Лундквист — ДеллШтрафы: 8-6Броски: 27 (6+9+11+1) — 43 (17+16+10+0)

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» 6:0

«Нью-Джерси» на своем льду разгромил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0).

Дублем отметился Кайл Палмьери, по шайбе на счету Маркуса Юханссона, Брайана Бойла, Блейка Коулмана и Жан-Себастьяна Ди. Кейт Кинкейд отразил 21 бросок.

В составе гостей в матче приняли участие российские хоккеисты Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) Голы: Палмиери — 3 (Хишир, Сиверсон), 7:02 — 1:0. Палмиери — 4 (бол., Батчер, Холл), 18:33 — 2:0. Юханссон — 1 (Ватанен, Мюллер), 22:54 — 3:0. Коулман — 1 (Лавджой), 45:49 — 4:0. Ди — 1 (Бойл), 51:35 — 5:0. Бойл — 1 (Ноесен), 54:45 — 6:0Вратари: Кинкейд — КоплиШтрафы: 10-10Броски: 36 (13+12+11) — 21 (6+5+10)

«Нью-Джерси» — «Вашингтон»

«Флорида» — «Коламбус» 4:5

«Коламбус» обыграл на выезде «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В составе гостей 4 (1+3) очка набрал российский нападающий Артемий Панарин, а у хозяев 3 (1+2) очка набрал его соотечественник Евгений Дадонов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Коламбус» — 4:5 (1:2, 3:1, 0:2) Голы: Веренски — 1 (бол., Панарин, Аткинсон), 13:29 — 0:1. Панарин — 3 (Дюбуа), 17:20 — 0:2. Дадонов — 1 (Барков), 19:49 — 1:2. Барков — 1 (Дадонов), 26:29 — 2:2. Брауэр — 1 (Пайсик), 28:57 — 3:2. Дюклер — 1 (бол., Панарин, Веренски), 32:16 — 3:3. Бьюгстад — 1 (Дадонов, Яндл), 39:51 — 4:3. Дженнер — 1 (Харрингтон, Нэш), 41:15 — 4:4. Аткинсон — 2 (Нутиваара, Панарин), 57:14 — 4:5Вратари: Раймер (58:16) — КорписалоШтрафы: 6-4Броски: 41 (11+22+8) — 32 (17+5+10)

«Флорида» — «Коламбус»

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» 1:4

«Тампа-Бэй» проиграл «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (1:0, 0:0, 0:4).

Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте усилиями Брейдена Пойнта, второй период и половина третьего прошли без голов, а затем Элиас Петтерссон и Брок Бёзер вывели «Ванкувер» вперёд. В концовке встречи Андрей Василевский покинул ворота «молний», и «Кэнакс» забили ещё два гола: отличились Джейк Виртанен и Маркус Гранлунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 1:4 (1:0, 0:0, 0:4) Голы: Пойнт — 1 (Гурд, Коберн), 16:36 — 1:0. Петтерссон — 4 (Пулио, Стэчер), 51:07 — 1:1. Бозер — 1, 52:17 — 1:2. Виртанен — 2 (п.в.), 58:48 — 1:3. Гранлунд — 1 (п.в., Виртанен), 59:52 — 1:4Вратари: Василевский (57:41 — 58:48, 59:05 — 59:52) — НильссонШтрафы: 8-10Броски: 34 (17+8+9) — 28 (5+10+13)

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»

«Детройт» — «Торонто» 3:5

«Детройт» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2).

В составе победителей голевой передачей отметился российский защитник Никита Зайцев.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Торонто» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) Голы: Дженсен — 1 (Хелм, Эн), 7:18 — 1:0. Райлли — 3 (Марнер, Таварес), 15:48 — 1:1. Марнер — 3 (Хаймэн, Таварес), 22:00 — 1:2. Мэттьюс — 8 (бол., Райлли, Кадри), 27:30 — 1:3. Дженсен — 2 (Гленденинг, Манта), 50:18 — 2:3. Мэттьюс — 9 (бол., Кадри, Таварес), 51:11 — 2:4. Ларкин — 2 (Бертуцци, Гронек), 53:56 — 3:4. Хэйнси — 2 (п.в., Таварес, Зайцев), 59:39 — 3:5

«Монреаль» — «Лос-Анджелес» 0:3

«Лос-Анджелес» на выезде выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0 (2:0, 0:0 ,1:0).

Нападающий «королей» Джефф Картер принял участие во всех трёх голевых атаках, забив гол и сделав две результативные передачи. Также заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе и Майк Амадио. Джек Кэмпбелл отразил все 40 бросков.

Российский нападающий гостей Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 22 секунды, за которые нанёс восемь бросков в створ ворот.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Голы: Кемпе — 1 (Тоффоли, Картер), 3:56 — 0:1. Амадио — 1 (Андерсон-Долан, Картер), 11:31 — 0:2. Картер — 1 (Маззин, Мартинес), 49:04 — 0:3.Штрафы: 16-8Броски: 40 (14+12+14) — 29 (9+7+13)

«Нэшвилл» — «Виннипег» 3:0

«Нэшвилл» дома одержал сухую победу над «Виннипег» со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Заброшенные шайбы на счету Райана Хартмана, Романа Йози и Райана Джохансена. Пекка Ринне отразил все 29 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Виннипег» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Хартман — 1, 23:02 — 1:0. Йоси — 1 (Эллис, Хартман), 47:58 — 2:0. Джохансен — 1 (Арвидссон, Форсберг), 54:42 — 3:0Вратари: Ринне — ХеллебайкШтрафы: 16-60Броски: 30 (11+13+6) — 29 (12+2+15)

«Сент-Луис» — «Калгари» 5:3

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис» дома оказался сильнее «Калгари» — 5:3 (3:1, 2:0, 0:2).

Главным героем встречи стал нападающий «блюзменов» Дэвид Перрон, оформивший хет-трик. Также отличились Александер Стин и Джоэл Эдмундсон. Три результативные передачи записал на свой счёт Брейден Шенн. В составе «огоньков» заброшенными шайбами отметились Джеймс Нил, Дерек Райан и Микаэль Баклунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Калгари» — 5:3 (3:1, 2:0, 0:2) Голы: Нил — 1 (Беннетт, Дюбе), 7:32 — 0:1. Стин — 1 (Киру, Боумистер), 7:44 — 1:1. Перрон — 1 (Шенн), 9:48 — 2:1. Эдмундсон — 1 (Барбашев, Томас), 17:22 — 3:1. Перрон — 2 (бол., Шенн, Стин), 24:05 — 4:1. Перрон — 3 (бол., Шенн, Шворц), 39:24 — 5:1. Райан — 1 (Чарник, Ткачак), 48:17 — 5:2. Баклунд — 1 (Джиордано, Линдхольм), 51:04 — 5:3Нереализованный буллит: Монахэн (Калгари Флэймз), 18:38Вратари: Аллен — Смит (Риттих, 40:00, 57:22)Штрафы: 10-14Броски: 32 (14+10+8) — 34 (8+11+15)

«Миннесота» — «Чикаго» 4:3 ОТ

«Миннесота» в овертайме домашнего матча одержал победу над «Чикаго» со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0), хотя уступала 0:2.

В составе победителей дубль оформил Джейсон Цукер, по голу на свой счёт записали Эрик Стаал и Райан Сутер. Форвард «Чикаго» Алекс Дебринкэт также оформил дубль, одна заброшенная шайба на счету Доминика Кагуна.