«Нефтехимик» переиграл «Спартак»

Нижнекамскийна домашней арене одержал победу над московскимв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

За хозяев отличились Павел Падакин, Дамир Шарипзянов, Ильдар Шиксатдаров и Павел Куликов. У гостей шайбу на свой счет записал Илья Талалуев.

«Нефтехимик» с 17 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Спартак» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 15 очков.

В следующем матче подопечные Андрея Назарова 13 октября примут «Йокерит», а красно-белые двумя днями ранее на выезде сыграют с «Ак Барсом».