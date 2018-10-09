«Нефтехимик» переиграл «Спартак»

Хоккеисты «Нефтехимика»
ХК «Нефтехимик»
За хозяев отличились Павел Падакин, Дамир Шарипзянов, Ильдар Шиксатдаров и Павел Куликов. У гостей шайбу на свой счет записал Илья Талалуев.
«Нефтехимик» с 17 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Спартак» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 15 очков.
В следующем матче подопечные Андрея Назарова 13 октября примут «Йокерит», а красно-белые двумя днями ранее на выезде сыграют с «Ак Барсом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Талалуев — 1 (Воронин), 11:47 — 0:1. Падакин — 1 (Сергеев), 20:49 — 1:1. Шарипзянов — 4 (Порядин, Якимов), 34:34 — 2:1. Шиксатдаров — 1 (Якимов), 44:15 — 3:1. Куликов — 4 (бол., Шарипзянов), 51:04 — 4:1Вратари: Ежов — БеспаловШтрафы: 6-10Броски: 35 (17+9+9) — 24 (7+9+8)