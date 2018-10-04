СКА взял верх над «Сочи»

одержал гостевую победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

Голами в составе гостей отметились Никита Гусев, Александр Барабанов и Алексей Бывальцев. Хозяева ответили точным броском Степана Старкова.

СКА с 21 очком вышел в лидеры Западной конференции, а «Сочи» в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 13 очков.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 6 октября на выезде сыграют с «Йокеритом», а «леопарды» в этот же день примут минское «Динамо».