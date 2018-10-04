СКА взял верх над «Сочи»

Фрагмент матча
ХК СКА
Голами в составе гостей отметились Никита Гусев, Александр Барабанов и Алексей Бывальцев. Хозяева ответили точным броском Степана Старкова.
СКА с 21 очком вышел в лидеры Западной конференции, а «Сочи» в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 13 очков.
В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 6 октября на выезде сыграют с «Йокеритом», а «леопарды» в этот же день примут минское «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Голы: Гусев — 5 (Дацюк, Херсли), 1:06 — 0:1. Старков — 2 (О`Делл), 17:34 — 1:1. Барабанов — 2 (Гусев, Зуб), 24:21 — 1:2. Бывальцев — 1 (Херсли), 28:32 — 1:3Вратари: Барулин (59:36) — ШестеркинШтрафы: 4-2Броски: 17 (4+5+8) — 21 (8+10+3)