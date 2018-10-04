НХЛ. Победа «Торонто», результативный старт для Кузнецова и Овечкина, два очка от Голдобина

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За океаном стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги

«Торонто» — «Монреаль» — 3:2 ОТ

В первой игре сезона «Мэйпл Лифс» принимали «Канадиэнс». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

У «Торонто» дублем отличился Остон Мэттьюс, на счету которого в том числе победная шайба в овертайме. Кроме того, дебютную шайбу за «Мэйпл Лифс» провел Джон Таварес.

У гостей забивали Арттури Лехконен и Эндрю Шоу.

Россиянин Никита Зайцев отыграл 22 минуты 47 секунд и завершил матч с показателем полезности «+1». Его соотечественник Игорь Ожиганов в дебютном матче в НХЛ за 13 минут и 1 секунду отметился двумя минутами штрафа.

НХЛ. Регулярный чемионат «Торонто» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Лехконен — 1 (Доми, Байрон), 9:34 — 0:1. Мэттьюс — 1 (бол., Райлли, Кадри), 12:57 — 1:1. Таварес — 1 (Кадри, Дермотт), 38:07 — 2:1. Э. Шоу — 1 (бол., Доми, Котканиеми), 39:46 — 2:2. Мэттьюс — 2 (Марло, Гардинер), 61:01 — 3:2Вратари: Андерсен — ПрайсШайбы: 8 — 6Броски: 26 (9+9+7+1) — 36 (9+12+15+0)

«Вашингтон» — «Бостон» — 7:0

Чемпион НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» стартовал в новом сезоне с разгромной домашней победы в матче против «Бостон Брюинз».

«Кэпиталз» разгромили соперника со счетом 7:0.

Дублем в составе победителей отличился Евгений Кузнецов. Еще один россиянин Александр Овечкин провел одну шайбу, к которой добавил одну результативную передачу.

Также отметим, что три ассиста у «Вашингтона» на свой счет записал Никлас Бергстрем. Шведский форвард достиг отметки в 800 набранных очков в НХЛ.

Кузнецов по итогам поединка был признан первой звездой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Бостон» — 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) Голы; Оши — 1 (Бэкстрем, Нисканен), 0:24 — 1:0. КУЗНЕЦОВ — 1 (бол.), 1:47 — 2:0. ОВЕЧКИН — 1 (бол., Бэкстрем, Оши), 24:17 — 3:0. Дауд — 1 (Уокер, Смит-Пелли), 26:13 — 4:0. КУЗНЕЦОВ — 2 (бол., Карлсон, Холтби), 27:28 — 5:0. Карлсон — 1 (бол., ОВЕЧКИН, Бэкстрем), 35:45 — 6:0. Эллер — 1 (Стивенсон, Орпик), 50:52 — 7:0Вратари: Холтби — Раск (Галак, 27:28)Штраф: 14 — 32Броски 37 (13+12+12) — 25 (9+6+10)

«Ванкувер» — «Калгари» — 5:2

«Ванкувер Кэнакс» в родных стенах обыграл «Калгари Флеймз» — 5:2.

Российский нападающий хозяев Николай Голдобин провел на льду 7 минут 53 секунды, за которые набрал два очка — гол и пас.

У «Ванкувера» по два балла себе в актив также записали Элиас Петтерссон (1+1) и Луи Эрикссон (0+2). Заброшенными шайбами также отличились Брендан Лайпсик, Джек Виртанен и Тайлер Мотт.

В составе «Калгари» забивали Мэттью Ткачук и Шон Монахан.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Калгари» — 5:2 (1:0, 0:0, 4:2) Голы: Петтерссон — 1 (Эрикссон, ГОЛДОБИН), 13:48 — 1:0. ГОЛДОБИН — 1 (Петтерссон, Эрикссон), 41:52 — 2:0. Лейпсик — 1 (Бигл, Гудбрэнсон), 42:20 — 3:0. Ткачак — 1 (Чарник, Хэнифин), 43:08 — 3:1. Виртанен — 1 (Саттер, Танев), 45:46 — 4:1. Монахэн — 1 (Годро, Нил), 48:08 — 4:2. Мотт — 1 (п.в., Гранлунд), 59:12 — 5:2Вратари: Маркстрем — Смит (57:49 — 59:12)Штраф: 19 — 7Броски: 23 (10+5+8) — 35 (9+9+17)

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 2:5

«Анахайм» в результативном матче на выезде одолел «Сан-Хосе».

В составе гостей голом и двумя результативными передачами отметился Рикард Ракелль. По разу у «Дакс» отличались Макс Комтуа, Брэндон Монтур, Адам Энрике и Картер Рауни.

У «Сан-Хосе» шайбы на счету Эвандера Кейна и Томаша Гертла.

Отметим, что Эрик Карлссон в дебютном матче за «Сан-Хосе» провёл на льду 26 минут 48 секунд и заработал показатель полезности «-2».