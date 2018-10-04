НХЛ. Победа «Торонто», результативный старт для Кузнецова и Овечкина, два очка от Голдобина

«Торонто» — «Монреаль» — 3:2 ОТ
В первой игре сезона «Мэйпл Лифс» принимали «Канадиэнс». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
У «Торонто» дублем отличился Остон Мэттьюс, на счету которого в том числе победная шайба в овертайме. Кроме того, дебютную шайбу за «Мэйпл Лифс» провел Джон Таварес.
У гостей забивали Арттури Лехконен и Эндрю Шоу.
Россиянин Никита Зайцев отыграл 22 минуты 47 секунд и завершил матч с показателем полезности «+1». Его соотечественник Игорь Ожиганов в дебютном матче в НХЛ за 13 минут и 1 секунду отметился двумя минутами штрафа.
«Вашингтон» — «Бостон» — 7:0
Чемпион НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» стартовал в новом сезоне с разгромной домашней победы в матче против «Бостон Брюинз».
«Кэпиталз» разгромили соперника со счетом 7:0.
Дублем в составе победителей отличился Евгений Кузнецов. Еще один россиянин Александр Овечкин провел одну шайбу, к которой добавил одну результативную передачу.
Также отметим, что три ассиста у «Вашингтона» на свой счет записал Никлас Бергстрем. Шведский форвард достиг отметки в 800 набранных очков в НХЛ.
Кузнецов по итогам поединка был признан первой звездой.
«Ванкувер» — «Калгари» — 5:2
«Ванкувер Кэнакс» в родных стенах обыграл «Калгари Флеймз» — 5:2.
Российский нападающий хозяев Николай Голдобин провел на льду 7 минут 53 секунды, за которые набрал два очка — гол и пас.
У «Ванкувера» по два балла себе в актив также записали Элиас Петтерссон (1+1) и Луи Эрикссон (0+2). Заброшенными шайбами также отличились Брендан Лайпсик, Джек Виртанен и Тайлер Мотт.
В составе «Калгари» забивали Мэттью Ткачук и Шон Монахан.
«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 2:5
«Анахайм» в результативном матче на выезде одолел «Сан-Хосе».
В составе гостей голом и двумя результативными передачами отметился Рикард Ракелль. По разу у «Дакс» отличались Макс Комтуа, Брэндон Монтур, Адам Энрике и Картер Рауни.
У «Сан-Хосе» шайбы на счету Эвандера Кейна и Томаша Гертла.
Отметим, что Эрик Карлссон в дебютном матче за «Сан-Хосе» провёл на льду 26 минут 48 секунд и заработал показатель полезности «-2».