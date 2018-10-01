КХЛ назвала лучших игроков недели

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов четвертой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Константин Барулин из ХК «Сочи», одержавший победы в двух из трех гостевых матчах недели и не проигравший ни одного поединка в основное время. В этих играх голкипер сочинского клуба отразил 96,15% бросков по своим воротам (лучший показатель недели) при коэффициенте надежности 0,97.

Защитник «Амура» Павел Турбин стал лучшим в своем амплуа. В четырех гостевых матчах он отметился тремя результативными передачами. Защитник хабаровчан не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2», провел 12 силовых приемов (лучший показатель недели среди защитников) и заблокировал 6 бросков соперников.

Лучшим нападающим стал Роб Клинкхаммер из «Ак Барса», в четырех матчах одержавший вместе с командой три победы и забросивший в них 4 шайбы (лучший результат недели среди нападающих) при показателе полезности «+1». На счету канадского форварда дубль в ворота «Адмирала», а также победная шайба в матче против «Сибири». Клинкхаммер нанес 12 бросков по воротам и отметился 9 силовыми приемами.

Лучшим новичком назван нападающий «Сибири» Никита Шашков, отметившийся дублем в ворота «Витязя». Первая из этих шайб стала для 19-летнего форварда дебютной в КХЛ, вторая — победной. В среднем он проводил на льду 10 минут 24 секунды при общем показателе полезности «+2», отметился пятью силовыми приемами и заблокировал 2 броска соперников. 0