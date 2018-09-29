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    «Трактор» прервал серию из двух поражений

    КХЛ Трактор Северсталь
    «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Северсталь» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

    Хоккеисты «Трактора»
    Хоккеисты «Трактора»
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    Команда Германа Титова открыла счет на 8-й минуте благодаря Полу Щехуре, который реализовал численный перевес.

    Гости отыгрались спустя пять — в большинстве результативным броском отметился Даниил Вовченко.

    «Трактор» снова вышел вперед за пять с половиной минут до сирены — Ник Бэйлен забросил решающую шайбу.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает десятое место (9 очков). «Северсталь» расположилась на девятой строчке в Западной конференции (9 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Щехура — 4 (бол., Бергстрем), 7:28 — 1:0. Вовченко — 2 (бол., Корнеев), 12:22 — 1:1. Бэйлен — 1 (бол., Кравцов, Исаев), 54:32 — 2:1Вратари: Судницин — Фурх (59:00)Штраф: 8 — 8Броски: 28 (9+10+9) — 30 (10+10+10)
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