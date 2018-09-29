«Трактор» прервал серию из двух поражений

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыгралсо счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Команда Германа Титова открыла счет на 8-й минуте благодаря Полу Щехуре, который реализовал численный перевес.

Гости отыгрались спустя пять — в большинстве результативным броском отметился Даниил Вовченко.

«Трактор» снова вышел вперед за пять с половиной минут до сирены — Ник Бэйлен забросил решающую шайбу.

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает десятое место (9 очков). «Северсталь» расположилась на девятой строчке в Западной конференции (9 очков).