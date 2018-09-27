«Слован» проиграл «Йокериту» в Братиславе

«Йокерит»
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В составе победителей дубль оформил Сакари Маннинен, еще по разу отличились Пекка Йормакка, Марко Анттила, Хенри Иконен.
Шайбы за «Слован» забросили Рудольф Червены, Иван Шварна и Михал Серсен.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:5 (2:1, 1:1, 0:3)
Голы: Червены — 3 (бол., Тэйфф, Желина), 5:44 — 1:0. Йормакка — 4 (бол., Маннинен, Леписто), 15:04 — 1:1. Шварни — 1 (Чипчура, Лишка), 16:55 — 2:1. Маннинен — 5 (Мозес, Леписто), 26:23 — 2:2. Серсен — 3 (Тэйфф), 34:19 — 3:2. Анттила — 5 (мен., Ниеми), 40:42 — 3:3. Иконен — 1 (Столлери, Маннинен), 44:16 — 3:4. Маннинен — 6 (Леписто), 45:14 — 3:5Вратари: Штепанек (56:59) — ЗапольскиБроски: 24 (7+10+7) — 24 (6+9+9)Штраф: 8 — 14