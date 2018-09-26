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    Защитник ЦСКА дисквалифицирован на три матча

    КХЛ ЦСКА Сочи
    Защитник ЦСКА Михаил Пашнин дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

    Михаил Пашнин
    Михаил Пашнин
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    Такое решение было принято по итогам домашнего матча «армейцев» с «Сочи» (2:1 Б), в котором хоккеист был удален до конца игры за толчок соперника на борт.

    «На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Михаила Пашнина по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

    В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок "Наказан вторым и каждым последующим Большим + ДКИ (5+20 минут) в разных матчах", то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Суммарно Пашнин пропустит три матча», — говорится в заявлении.

    Пашнин пропустит предстоящие встречи со «Спартаком», «Салаватом Юлаевым» и «Барысом». 0

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