«Ак Барс» на выезде обыграл «Нефтехимик»

Игроки «Ак Барса»
LiveSport.Ru
Действующий чемпион одержал победу в Нижнекамске со счетом 2:1.
Юусо Пуустинен в первом периоде вывел хозяев вперед, однако «Ак Барс» во втором периоде сперва отыгрался благодаря шайбе Алексея Потапова, а затем вышел вперед — отличился Владимир Ткачев.
«Ак Барс» набрал 12 очков в девяти матчах и идет шестым на Востоке, на счету «Нефтехимика» 8 очков после восьми встреч и восьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Пуустинен — 6 (бол., Сергеев), 13:09 — 1:0. Потапов — 2 (Лукоянов), 34:15 — 1:1. Ткачев — 2 (Глухов, Галиев), 36:14 — 1:2Вратари: Ежов (58:20) — ПодъяпольскийШтраф: 34 — 10Броски: 38 (15+8+15) — 29 (6+16+7)