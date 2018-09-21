«Ак Барс» на выезде обыграл «Нефтехимик»

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде обыграл

Действующий чемпион одержал победу в Нижнекамске со счетом 2:1.

Юусо Пуустинен в первом периоде вывел хозяев вперед, однако «Ак Барс» во втором периоде сперва отыгрался благодаря шайбе Алексея Потапова, а затем вышел вперед — отличился Владимир Ткачев.

«Ак Барс» набрал 12 очков в девяти матчах и идет шестым на Востоке, на счету «Нефтехимика» 8 очков после восьми встреч и восьмое место.