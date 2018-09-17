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    «Куньлунь» по буллитам выиграл у «Слована»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Слован
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Слован».

    Игроки «Куньлуня»
    Игроки «Куньлуня»
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    Встреча завершилась победой хозяев льда в серии буллитов.

    Победный буллит у «Куньлуня» забросил Брэндон Йипа.

    «Куньлунь» после шести матчей набрал 5 очков и занимает одиннадцатое место на «Востоке». У «Слована» — 6 очков и десятая строчка на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Слован» (Братислава) — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Ржепик — 2 (Тэйфф, Вирта), 17:22 — 0:1. Ржепик — 3 (бол., Серсен, Рау), 21:37 — 0:2. Савинайнен — 1 (Палола, Лаюнен), 36:28 — 1:2. Ржепик — 4 (бол., Рау, Тэйфф), 41:24 — 1:3. Лаюнен — 2 (бол., Палола), 47:14 — 2:3. Палола — 2, 53:33 — 3:3Победный буллит: ЙипВратари: Лазушин — ШтепанекШтраф: 20 — 16Броски: 48 (14+15+15+4) — 28 (12+8+7+1)
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