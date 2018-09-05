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    Гол Сёмина помог «Витязю» обыграть «Ак Барс»

    КХЛ Ак Барс Витязь
    Казанский «Ак Барс» потерпел домашнее поражение от подмосковного «Витязя» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Ак Барс»
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    В составе подмосковной команды отличились дубль оформил Марек Гривик, еще по шайбе забросили Павел Чернов, Александр Сёмин и Борна Рендулич.

    За «Ак Барс» отличились Роман Абросимов, Владимир Ткачёв и Фёдор Малыхин.

    7 сентября «Ак Барс» примет «Барыс», а «Витязь» сыграет на выезде с «Торпедо».

    КХЛ . Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Подольск) — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
    Голы: Чернов — 1 (А. Семин), 5:01 — 0:1. Гривик — 1 (бол., Аалтонен, Комаров), 12:15 — 0:2. Абросимов — 1 (Батыршин, Ландер), 13:05 — 1:2. Ткачев — 1 (бол., Малыхин), 19:17 — 2:2. Малыхин — 1 (бол., Галиев, Постма), 28:29 — 3:2. А. Семин — 1 (Чернов, Макеев), 39:33 — 3:3. Рендулич — 1 (бол., Аалтонен, Мозик), 48:37 — 3:4. Гривик — 2 (п.в., Швец-Роговой), 59:59 — 3:5Вратари: Шарыченков (58:39) — ОртиоБроски: 25 (5+8+12) — 24 (10+8+6)Штраф: 10 — 6
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