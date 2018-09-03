СКА проиграл «Торпедо»

«Торпедо» — СКА
ХК СКА
В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отличились Роберт Саболич, Владимир Галузин, Антон Шенфельд и Денис Паршин. У питерской команды точные броски на свой счет записали Никита Гусев, Динар Хафизуллин и Виктор Тихонов.
8 сентября армейцы дома примут уфимский «Салават Юлаев», а нижегородцы 5 сентября встретятся с минским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)
Голы: Гусев — 2 (Барабанов, Херсли), 0:34 — 0:1. Хафизуллин — 1 (Херсли, Гусев), 19:49 — 0:2. Саболич — 1 (Кейлоф), 25:12 — 1:2. В. Тихонов — 2 (мен.), 34:35 — 1:3. Галузин — 1 (Сергиенко), 37:06 — 2:3. Шенфельд — 1 (бол., Баранцев, Варнаков), 56:48 — 3:3. Паршин — 1 (Хольм), 57:24 — 4:3Вратари: Галимов — Хелльберг (59:20)Штрафы: 10 — 10Броски: 31 (9+11+11) — 35 (15+13+7)