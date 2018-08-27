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    СКА одолел «Йокерит» и стал победителем турнира имени Пучкова

    КХЛ СКА Йокерит
    Петербургский СКА одержал победу над финским «Йокеритом» (4:2) в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

    СКА
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    В составе победителей дубль оформил Виктор Тихонов, еще по шайбе забросили Никита Гусев и Илья Каблуков.

    За «Йокерит» отметились Марко Анттила и Никлас Йенсен.

    Команда Ильи Воробьёва одержала победу на турнире, выиграв все четыре матча, на счету «Йокерита» одна победа в четырёх встречах.

    2015 и 2017 году СКА также выиграл турнир, а в 2014 и 2016-м его победителем стал «Йокерит».

    В текущем межсезонье петербургский клуб выиграл все предсезонные матчи.

    Турнир имени Н.Г. Пучкова
    СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Вратари: Хелльберг (9:48 — 10:05) — Калныньш (58:22 — 59:04, 59:25)
    Анттила — 1, 6:04 — 0:1. В. Тихонов — 2 (Зуб), 9:55 — 1:1. Н. Йенсен — 3 (бол., Плэтт, Маннинен), 16:39 — 1:2. Гусев — 2 (Дацюк, Токранов), 28:09 — 2:2. В. Тихонов — 3 (Каблуков), 39:30 — 3:2. Каблуков — 3 (п.в.), 59:04 — 4:2 0
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