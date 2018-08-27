СКА одолел «Йокерит» и стал победителем турнира имени Пучкова

Петербургский СКА одержал победу над финским «Йокеритом» (4:2) в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

В составе победителей дубль оформил Виктор Тихонов, еще по шайбе забросили Никита Гусев и Илья Каблуков.

За «Йокерит» отметились Марко Анттила и Никлас Йенсен.

Команда Ильи Воробьёва одержала победу на турнире, выиграв все четыре матча, на счету «Йокерита» одна победа в четырёх встречах.

2015 и 2017 году СКА также выиграл турнир, а в 2014 и 2016-м его победителем стал «Йокерит».

В текущем межсезонье петербургский клуб выиграл все предсезонные матчи.

Турнир имени Н.Г. Пучкова СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) Голы: Вратари: Хелльберг (9:48 — 10:05) — Калныньш (58:22 — 59:04, 59:25)