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    НХЛ. «Виннипег» вышел вперед в финале Запада, Уилер набрал три очка

    Обзор матча плей-офф НХЛ 13 мая

    НХЛ Виннипег Джетс Вегас Голден Найтс
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    Хоккеисты «Виннипега»
    nhl.com

    «Виннипег» — «Вегас» 4:2

    «Виннипег Джетс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в первом матче финальной серии Западной конференции.

    Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 4:2 (3:1, 1:1, 0:0).

    Самым результативным игроком встречи стал капитан «Виннипега» Блейк Уилер, отметившийся тремя результативными передачами.

    По два балла за результативность в составе победителей на счету Дастина Бафлина (1+1) и Марка Шайфли (1+1). По шайбе забросили Патрик Лайне и Йоэль Армиа.

    Шайфли забросил 12 шайб в 13 матчах текущего плей-офф. Это лучший процент заброшенных шайб среди всех игроков, проведших хотя бы 10 матчей за последние 25 лет.

    У проигравших отличились Брейден Макнэбб и Вильям Карлссон. Форвард Джонатан Маршессо дважды ассистировал партнерам.

    Счет в серии стал 1-0 в пользу «Виннипега». Следующий матч также пройдет в Виннипеге.

    Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
    «Виннипег» — «Вегас» — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Бафлин — 5 (Шайфли, Уилер), 1:05 — 1:0. Лайне — 4 (бол., Уилер, Штястны), 6:49 — 2:0. Армиа — 2 (Чиаро), 7:35 — 3:0. Макнэбб — 2 (Маршессо, Смит), 8:10 — 3:1. Шайфли — 12 (бол., Бафлин, Уилер), 29:54 — 4:1. Карлссон — 5 (бол., Маршессо, Теодор), 35:55 — 4:2.Вратари: Хеллебайк — Флери (57:23 — 58:03, 58:25).Штраф: 8 — 12.Броски: 26 (12+10+4) — 21 (6+7+8).
    «Виннипег» — «Вегас» 4:2
    «Виннипег» и «Вегас» не забросят много шайб в первой игре финала Запада«Виннипег» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 13 мая
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