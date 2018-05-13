НХЛ. «Виннипег» вышел вперед в финале Запада, Уилер набрал три очка

«Виннипег» — «Вегас» 4:2
«Виннипег Джетс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в первом матче финальной серии Западной конференции.
Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 4:2 (3:1, 1:1, 0:0).
Самым результативным игроком встречи стал капитан «Виннипега» Блейк Уилер, отметившийся тремя результативными передачами.
По два балла за результативность в составе победителей на счету Дастина Бафлина (1+1) и Марка Шайфли (1+1). По шайбе забросили Патрик Лайне и Йоэль Армиа.
Шайфли забросил 12 шайб в 13 матчах текущего плей-офф. Это лучший процент заброшенных шайб среди всех игроков, проведших хотя бы 10 матчей за последние 25 лет.
У проигравших отличились Брейден Макнэбб и Вильям Карлссон. Форвард Джонатан Маршессо дважды ассистировал партнерам.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Виннипега». Следующий матч также пройдет в Виннипеге.