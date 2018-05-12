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    Латвия одержала третью победу на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Латвии Сборная Германии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Латвии одержала победу над Германией (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, который проходит в Дании.

    Заброшенные шайбы у Латвии на свой счет записали Рональд Кениньш, Гунтис Галвиньш и Андерс Джериньш. Единственный гол немецкой команды — в активе Доминика Кагуна.

    Латвия вышла на четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть в плей-офф. Германия пока идет шестой.

    ЧМ-2018. Группа В
    Латвия — Германия — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Кениньш — 2 (Аболс, Балцерс), 16:55 — 1:0. Галвиньш — 1 (Индрашис, Джериньш), 20:15 — 2:0. Джериньш — 2 (Редлихс, Фрейбергс), 47:54 — 3:0. Кахун — 1 (Драйзайтль, Элиц), 48:40 — 3:1.Вратари: Мерзликинс — Тройтле (58:29 — 59:55).Штраф: 4 — 14.Броски: 32 (10+13+9) — 34 (9+11+14).
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