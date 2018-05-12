Латвия одержала третью победу на ЧМ-2018

Заброшенные шайбы у Латвии на свой счет записали Рональд Кениньш, Гунтис Галвиньш и Андерс Джериньш. Единственный гол немецкой команды — в активе Доминика Кагуна.
Латвия вышла на четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть в плей-офф. Германия пока идет шестой.
ЧМ-2018. Группа В
Латвия — Германия — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Кениньш — 2 (Аболс, Балцерс), 16:55 — 1:0. Галвиньш — 1 (Индрашис, Джериньш), 20:15 — 2:0. Джериньш — 2 (Редлихс, Фрейбергс), 47:54 — 3:0. Кахун — 1 (Драйзайтль, Элиц), 48:40 — 3:1.Вратари: Мерзликинс — Тройтле (58:29 — 59:55).Штраф: 4 — 14.Броски: 32 (10+13+9) — 34 (9+11+14).