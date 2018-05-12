Латвия одержала третью победу на ЧМ-2018

одержала победу над(3:1) в матче группового этапа, который проходит в Дании.

Заброшенные шайбы у Латвии на свой счет записали Рональд Кениньш, Гунтис Галвиньш и Андерс Джериньш. Единственный гол немецкой команды — в активе Доминика Кагуна.

Латвия вышла на четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть в плей-офф. Германия пока идет шестой.