Белоруссия уступила Австрии на ЧМ-2018 и вылетела из элитного дивизиона

уступила(0:4) в шестом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, проходящего в Дании.

В составе сборной Австрии голы забросили Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер.

Австрийцы благодаря победе сохранили место в элитном дивизионе, а Белоруссия, проигравшая все шесть матчей, осталась на последнем месте в группе А и вылетела в дивизион I.