Белоруссия уступила Австрии на ЧМ-2018 и вылетела из элитного дивизиона

В составе сборной Австрии голы забросили Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер.
Австрийцы благодаря победе сохранили место в элитном дивизионе, а Белоруссия, проигравшая все шесть матчей, осталась на последнем месте в группе А и вылетела в дивизион I.
ЧМ-2018. Группа А
Австрия — Белоруссия — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Голы: Вивейрос — 1, 4:14 — 1:0. Комарек — 1 (бол., Унтервегер), 30:38 — 2:0. Раффль — 2 (бол., Комарек), 34:38 — 3:0. Цвергер — 2 (бол., Ульмер), 39:36 — 4:0. Вратари: Штаркбаум — Карнаухов. Броски: 28 (7+11+10) — 34 (14+7+13). Штраф: 10 — 8.