НХЛ. Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Бостон», «Вегас» вышел вперед в серии

«Бостон» — «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ
«Бостон» на своем льду проиграл «Тампа-Бэй» в 4-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1).
В основное время в составе «Тампы» шайбы забросили Брэйден Поинт (5-я минута), россиянин Никита Кучеров (10) и Стивен Стэмкос (53). У «Бостона» дубль сделал Патрис Бержерон (23, 47), еще один гол на счету Давида Пастрняка (16). Победу «Тампе» принес Дэн Джирарди, поразивший ворота соперника на 4-й минуте овертайма. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 32 бросков.
Счет в серии стал 3:1 в пользу «Тампы», пятый матч серии состоится 6 мая в Тампе.
«Вегас» — «Сан-Хосе» 5:3
«Вегас» дома со счетом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) обыграл «Сан-Хосе» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.
В составе хозяев дубль сделал Алекс Тух, еще по шайбе забросили Джеймс Нил, Эрик Хаула и Джонатан Маршессо. У «Сан-Хосе» отличились Кевин Лабанк, Томаш Гертл и Миккель Бёдкер.
Счет в серии стал 3:2 в пользу «Вегаса». Следующая игра в серии состоится 7 мая.