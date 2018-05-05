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    НХЛ. Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Бостон», «Вегас» вышел вперед в серии

    Результаты матчей плей-офф НХЛ 5 мая

    НХЛ Бостон Брюинз Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс Сан-Хосе Шаркс
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    Хоккеисты «Тампа-Бэй»
    Хоккеисты «Тампа-Бэй»
    nhl.com

    «Бостон» — «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ

    «Бостон» на своем льду проиграл «Тампа-Бэй» в 4-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1).

    В основное время в составе «Тампы» шайбы забросили Брэйден Поинт (5-я минута), россиянин Никита Кучеров (10) и Стивен Стэмкос (53). У «Бостона» дубль сделал Патрис Бержерон (23, 47), еще один гол на счету Давида Пастрняка (16). Победу «Тампе» принес Дэн Джирарди, поразивший ворота соперника на 4-й минуте овертайма. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 32 бросков.

    Счет в серии стал 3:1 в пользу «Тампы», пятый матч серии состоится 6 мая в Тампе.

    Плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
    «Бостон» – «Тампа-Бэй» – 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Пойнт — 3, 4:36 — 0:1. Кучеров — 6 (бол., Хедман, Стэмкос), 9:53 — 0:2. Пастрняк — 6 (бол., Краг, Маршан), 15:28 — 1:2. Бержерон — 5 (бол., Краг), 22:04 — 2:2. Бержерон — 6 (мен., Маршан), 46:36 — 3:2. Стэмкос — 3 (Миллер), 52:56 — 3:3. Джирарди — 2 (Киллорн, Гурд), 63:18 — 3:4.Вратари: Раск — Василевский.Штраф: 8 — 8.Броски: 32 (9+14+7+2) — 28 (11+4+11+2).
    «Бостон» – «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ

    «Вегас» — «Сан-Хосе» 5:3

    «Вегас» дома со счетом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) обыграл «Сан-Хосе» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.

    В составе хозяев дубль сделал Алекс Тух, еще по шайбе забросили Джеймс Нил, Эрик Хаула и Джонатан Маршессо. У «Сан-Хосе» отличились Кевин Лабанк, Томаш Гертл и Миккель Бёдкер.

    Счет в серии стал 3:2 в пользу «Вегаса». Следующая игра в серии состоится 7 мая.

    Плей-офф. 1/4 финала. 5-й матч
    «Вегас» — «Сан-Хосе» — 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)
    Голы: Нил — 3 (Теодор, Перрон), 19:57 — 1:0. Так — 3 (бол., Смит, Маршессо), 24:52 — 2:0. Хаула — 3 (Перрон, Карпентер), 28:59 — 3:0. Так — 4 (Икин, Линдберг), 48:36 — 4:0. Лабанк — 1 (бол., Кутюр, Хертл), 49:35 — 4:1. Хертл — 6 (Бедкер, Кутюр), 51:44 — 4:2. Бедкер — 1 (Кутюр), 55:44 — 4:3. Маршессо — 3 (п.в.), 58:39 — 5:3.Вратари: Флери — Джонс (Делл, 48:36, 57:39 — 58:39).Штраф: 18 — 20.Броски: 39 (15+13+11) — 30 (7+10+13).
    «Вегас» — «Сан-Хосе» 5:3
    «Вегас» выиграет пятый матч серии у «Сан-Хосе»«Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 5 мая
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