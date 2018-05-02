ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ги Буше сохранит должность тренера «Оттавы»

    Оттава Сенаторз НХЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Ги Буше
    На фото:Ги Буше
    Ги Буше останется тренером «Оттавы» в следующем сезоне, сообщил генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион.

    Не будет изменений и в тренерском штабе.

    Следующий сезон станет последним по действующему контракту 46-летнего Буше, который он подписал 8 мая 2016 года.

    «Оттава» завершила регулярный чемпионат на 30-м месте, набрав 67 очков: 28 побед, 43 поражения в основное время и 11 в дополнительное или по буллитам. Напомним, что в прошлом году «Сенаторз» не только попали в розыгрыш Кубка Стэнли, но и дошли до финала Восточной конференции, в котором уступили «Питтсбургу» во втором овертайме матча №7.

    «Тренерский штаб представил план, и мы очень довольны тем, в каком направлении они хотят двигаться», — сказал Дорион.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 29/04
    • «Баффало» выиграл лотерею драфта НХЛ
  • 24/04
    • Бобровский номинирован на приз «Кинг Клэнси Трофи»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Сергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Старт второго раунда плей-офф, «Колорадо» продлил Беднара, травмы россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Галоп совершенно ни к чему. Россия проиграла Швеции
  • Пятое кряду поражение Ильи Воробьева — в обзоре СМИ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Два раза в реку не войдешь
  • «Рома» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2-го мая
  • 1,77
    •
  • Экспресс дня. Быть ли очередному камбеку?
  • Прогнозы и ставки на футбол 2 мая
  • 5,58
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 10:32
    • «Автомобилист» переподписал канадского форварда
  • 09:18
    • «Барыс» продлил контракт с вратарем сборной Казахстана
  • 08:56
    • Овечкин: Сначала попал в штангу, и хорошо еще, что не задрал руки вверх
  • 08:50
    • Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
  • НХЛ. Триллер в Питтсбурге, перестрелка в Виннипеге
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 2 мая
    • 07:19
  • 23:02
    • «Эдмонтон» объявил о подписании Коскинена
  • «Сан-Хосе» по силам сравнять счет в серии с «Вегасом»
  • «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 3 мая
    • 1,73Завтра в 05:00
  • 16:38
    • Бадюков призвал оставить в составе сборной России места для игроков НХЛ
  • 16:22
    • Билялов, Михеев и Лазарев перешли в «Ак Барс»
  • 15:38
    • Терещенко и Хохряков подписали контракты с «Салаватом Юлаевым»
  • 15:08
    • Форвард сборной России пропустит первые матчи чемпионата мира
  • «Тампа-Бэй» может повести в серии с «Бостоном» после третьего матча
  • «Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 3 мая
    • 2,13Завтра в 02:00
  • 13:21
    • Воробьев едет на ЧМ-2018 с чувством гордости и волнения
  • 13:08
    • Дацюк будет капитаном сборной России на ЧМ-2018
  • 12:28
    • Бывальцев и Ли перешли из «Амура» в СКА
  • 12:19
    • Анелев и Кугрышев покидают «Авангард»
  • 12:07
    • «Спартак» объявил об уходе Кольцова и еще 10 игроков, Дергачев обменян в СКА
  • 11:41
    • «Салават Юлаев» переподписал Ларсена
  • 11:26
    • «Автомобилист» объявил об уходе Симакова, Паренто, Кинга и еще 4 игроков
  • 11:15
    • Юха Метсола подписал контракт с «Салаватом»
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон