«Автомобилист» объявил об уходе Симакова, Паренто, Кинга и еще 4 игроков

Канадские нападающие, российский форварди еще четыре хоккеиста покинули екатеринбургский «Автомобилист», сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб также прекратил сотрудничество с голкипером Владимиром Сохатским, защитниками Дмитрием Мегалинским и Денисом Куляшом, а также нападающим Алексеем Симаковым.

«Автомобилист» объявил о назначении Мартемьянова

35-летний Паренто в прошлом сезоне набрал 14 (3 шайбы и 11 передач) очков в 25 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, 28-летний Кинг — 15 (6+9) очков в 52 матчах. 35-летний Михнов в 48 играх записал себе в актив 22 (12+10) очка. 39-летний Симаков сделал 7 результативных передач в 25 матчах, 34-летний Куляш провел 33 игры и набрал 14 (7+7) очков.