На фото: НХЛ назвала претендентов на приз Харта nhl.com

(«Нью-Джерси»),(«Лос-Анджелес») и(«Колорадо») претендуют на приз «Харт Мемориал Трофи», который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.

Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона

26-летний Холл занял шестое место в лиге по результативности, набрав 93 (39+54) очка, и помог «Девилз» выйти в плей-офф впервые с 2012 года.

30-летний Копитар записал на свой счет 92 (35+57) очка, разделив седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ с Филом Кесселом из «Питтсбурга».

22-летний Маккиннон расположился на пятой строчке в списке самых результативных игроков лиги, набрав 97 (39+58) очков в 74 играх регулярного чемпионата.

В прошлом году приз Харта достался центрфорварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (первый номер драфта 2015 года), а годом ранее форварду «Чикаго» Патрику Кейну (первый номер драфта 2007 года).