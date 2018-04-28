НХЛ назвала претендентов на приз Харта

Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.
Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона
26-летний Холл занял шестое место в лиге по результативности, набрав 93 (39+54) очка, и помог «Девилз» выйти в плей-офф впервые с 2012 года.
30-летний Копитар записал на свой счет 92 (35+57) очка, разделив седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ с Филом Кесселом из «Питтсбурга».
22-летний Маккиннон расположился на пятой строчке в списке самых результативных игроков лиги, набрав 97 (39+58) очков в 74 играх регулярного чемпионата.
В прошлом году приз Харта достался центрфорварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (первый номер драфта 2015 года), а годом ранее форварду «Чикаго» Патрику Кейну (первый номер драфта 2007 года).