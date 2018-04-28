ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ назвала претендентов на приз Харта

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Лос-Анджелес Кингз Колорадо Эвеланш
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    НХЛ назвала претендентов на приз Харта
    На фото:НХЛ назвала претендентов на приз Харта
    Тейлор Холл («Нью-Джерси»), Анже Копитар («Лос-Анджелес») и Натан Маккиннон («Колорадо») претендуют на приз «Харт Мемориал Трофи», который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на сайте лиги.

    Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.

    Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона

    26-летний Холл занял шестое место в лиге по результативности, набрав 93 (39+54) очка, и помог «Девилз» выйти в плей-офф впервые с 2012 года.

    30-летний Копитар записал на свой счет 92 (35+57) очка, разделив седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ с Филом Кесселом из «Питтсбурга».

    22-летний Маккиннон расположился на пятой строчке в списке самых результативных игроков лиги, набрав 97 (39+58) очков в 74 играх регулярного чемпионата.

    В прошлом году приз Харта достался центрфорварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (первый номер драфта 2015 года), а годом ранее форварду «Чикаго» Патрику Кейну (первый номер драфта 2007 года).

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Вегас» выбил «Лос-Анджелес», первая в истории франшизы победа «Джетс» в плей-офф, яркий «Питтсбург»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • НХЛ. «Питтсбург» забросил восемь шайб «Филадельфии», «Нэшвилл» разгромил «Колорадо»
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 23 апреля
    •
  • 27/04
    • Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона
  • 26/04
    • НХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона
  • 25/04
    • Бобровский и Задоров не помогут сборной России на ЧМ-2018
  • 24/04
    • Бобровский номинирован на приз «Кинг Клэнси Трофи»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Сборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в Торонто
    Подробный разбор
  • «Вегас» выбил «Лос-Анджелес», первая в истории франшизы победа «Джетс» в плей-офф, яркий «Питтсбург»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Вишенка на торте. Билялетдинов и «Ак Барс» — с трофеем
  • 10-й сезон КХЛ завершился триумфом Казани
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Спаллетти против Аллегри: кто кого перехитрит?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 28 апреля
  • 2,24
    •
  • Бразильская система по-неаполитански
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч 35-го тура Серии А 29 апреля
  • 2,02
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • НХЛ. «Виннипег» победил в Нэшвилле
  • Обзор матчей плей-офф НХЛ 28 апреля
    • 07:13
  • 01:36
    • Черкас: Есть впечатление, что Санкт-Петербург хочет вторую команду КХЛ
  • 00:53
    • Браташ: Видимо игрокам олимпийской сборной пока не хватает мастерства
  • 23:16
    • Федоров: Удивил результат юниорской сборной России на домашнем первенстве
  • 19:32
    • Тихонов пропустит ЧМ-2018 из-за болезни
  • 19:23
    • Гарипов: Сборная? Я все понимаю, у меня нет международного опыта
  • 18:59
    • Зайцев поедет на чемпионат мира со сборной России
  • 18:50
    • Нападающий «Торонто» Мэттьюс не сыграет на ЧМ-2018 за сборную США
  • 17:35
    • «Сибирь» подписла контракт с финским форвардом Пелтолой
  • 16:10
    • Тихонов из-за болезни завершил подготовку к ЧМ-2018 в Дании
  • Сдержит ли «Сан-Хосе» атаку «Вегаса» во втором матче серии?
  • «Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 29 апреля
    • 1,72Завтра в 03:00
  • 14:41
    • «Трактор» продлил контракт с Рыбаковым
  • 12:54
    • «Авангард» и «Салават Юлаев» претендуют на форварда СКА
  • 11:23
    • «Сибирь» подписала французского форварда
  • Все вопросы — к штабу. Позор на домашнем чемпионате мира
  • Американцы выбили Россию с ЮЧМ
    • Вчера в 11:12
  • 10:51
    • Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» завершил карьеру
  • Швеция и Россия начнут матч осторожно
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 28 апреля
    • 1,95Сегодня в 16:30
  • «Тампа-Бэй» обыграет «Бостон» в первом матче серии
  • «Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 28 апреля
    • 2,13Сегодня в 22:00
  • Подвели буллиты. Сборная России вновь проиграла на этапе Евротура
  • СМИ – о поражении подопечных Ильи Воробьева от команды Финляндии
    • Вчера в 09:58
  • 09:47
    • Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон