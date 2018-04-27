ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Зайцев поедет на чемпионат мира со сборной России

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею Торонто Мэйпл Лифс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Никита Зайцев
    На фото:Никита Зайцев
    Защитник «Торонто» Никита Зайцев отправится в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018, сообщает журналист Кристен Шилтон в nвиттере.

    Игрок хочет быстрее забыть о вылете «Мэйпл Лифз» из Кубка Стэнли, поэтому ему нужна игровая практика.

    «Торонто» проиграл серию первого раунда плей-офф «Бостон Брюинз» со счётом 3-4.

    В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Зайцев принял участие в 60 матчах, набрав 13 (5+8) очков при 31 минуте штрафного времени и показателе полезности «+8».

    В плей-офф защитник провел все 7 игр, отметившись двумя результативными передачами, заработав одно двухминутное удаление. Его показатель полезности в Кубке Стэнли – «-3».

    Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Россияне в группе A сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 27/04
    • Тихонов пропустит ЧМ-2018 из-за болезни
  • 27/04
    • Тихонов из-за болезни завершил подготовку к ЧМ-2018 в Дании
  • 27/04
    • Воробьев определился с составом на ЧМ-2018
  • 26/04
    • Зайцев вызван в сборную России
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • «Вегас» выбил «Лос-Анджелес», первая в истории франшизы победа «Джетс» в плей-офф, яркий «Питтсбург»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Вишенка на торте. Билялетдинов и «Ак Барс» — с трофеем
  • 10-й сезон КХЛ завершился триумфом Казани
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Нагельсманн обойдет «Байер»
  • Прогнозы и ставки на футбол 27 апреля
  • 5,86
    •
  • Спаллетти против Аллегри: кто кого перехитрит?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 28 апреля
  • 2,24
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 19:32
    • Тихонов пропустит ЧМ-2018 из-за болезни
  • 19:23
    • Гарипов: Сборная? Я все понимаю, у меня нет международного опыта
  • 18:50
    • Нападающий «Торонто» Мэттьюс не сыграет на ЧМ-2018 за сборную США
  • 17:35
    • «Сибирь» подписла контракт с финским форвардом Пелтолой
  • 16:10
    • Тихонов из-за болезни завершил подготовку к ЧМ-2018 в Дании
  • Сдержит ли «Сан-Хосе» атаку «Вегаса» во втором матче серии?
  • «Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 29 апреля
    • 1,72Послезавтра в 03:00
  • 14:41
    • «Трактор» продлил контракт с Рыбаковым
  • 12:54
    • «Авангард» и «Салават Юлаев» претендуют на форварда СКА
  • 11:23
    • «Сибирь» подписала французского форварда
  • Все вопросы — к штабу. Позор на домашнем чемпионате мира
  • Американцы выбили Россию с ЮЧМ
    • 11:12
  • 10:51
    • Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» завершил карьеру
  • Швеция и Россия начнут матч осторожно
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 28 апреля
    • 1,95Завтра в 16:30
  • «Тампа-Бэй» обыграет «Бостон» в первом матче серии
  • «Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 28 апреля
    • 2,13Завтра в 22:00
  • Подвели буллиты. Сборная России вновь проиграла на этапе Евротура
  • СМИ – о поражении подопечных Ильи Воробьева от команды Финляндии
    • 09:58
  • 09:47
    • Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона
  • 09:10
    • «Сибирь» вернула голкипера и подписала финского форварда
  • 08:53
    • Ледовая арена в Новосибирске обойдется в 10 миллиардов рублей
  • 08:43
    • Кузнецов: Мы должны подчистить ошибки в собственной зоне
  • 08:31
    • Овечкин перешагнул рубеж в сто очков в плей-офф
  • НХЛ. «Питтсбург» вырвал победу у «Вашингтона», «Вегас» разгромил «Сан-Хосе»
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 27 апреля
    • 08:14
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон