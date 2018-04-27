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    Воробьев определился с составом на ЧМ-2018

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    Илья Воробьев
    На фото:Илья Воробьев
    Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от Финляндии (2:3 Б) в матче Шведских игр.

    «Из позитивного: мы сравняли счет в третьем периоде, проявили характер. Моменты надо реализовывать на этом уровне. Будем работать.

    Анисимов? Артем нам нужен. У нас не так все оптимально по составу, как вы видите, много травмированных, не так все просто. Нам любая помощь сейчас не помешает. Никита Зайцев только ночью закончил играть, поэтому пока точной информации, когда он приедет, нет. Анисимова ждем, оформляем документы.

    У нас Дацюк и Гусев не участвовали сегодня. Если все будет нормально с ними, то в большинстве все будет по-другому. Тихонов приболел, поэтому не играл. Капризову надо восстановиться, у него пока очень среднее восстановление. Может быть, только в третьей игре выйдет.

    Да, действительно много удалений, особенно связанных с игрой высоко поднятой клюшкой. Будем исправлять.

    С составом на ЧМ примерно определились, но у нас тут каждый день сюрпризы, так что давайте будем смотреть день за днем», — приводит слова специалиста пресс-служба ФХР.

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