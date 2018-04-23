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    Проворов может пропустить чемпионат мира

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею Филадельфия Флайерз НХЛ
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    Иван Проворов
    На фото:Иван Проворов
    Защитник «Филадельфии» Иван Проворов, вызванный в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018, может пропустить мировое первенство.

    Об этом заявил агент российского хоккеиста Марк Гандлер.

    «Я не вижу шанса, чтобы Проворов сыграл на чемпионате мира. В третьем периоде последнего матча он просто играл без руки.

    В "Филадельфии" пройдет медобследование, и тогда клуб даст официальный ответ.

    Учитывая, как он себя чувствовал, я практически не вижу шанса, чтобы он выступил в Дании», — цитирует Гандлера «Спорт-Экспресс».

    Проворов вызван в сборную России

    В плей-офф НХЛ Проворов набрал 3 (0+3) очка в шести играх, в регулярном чемпионате – 41 (17+24) очков в 82 встречах.

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