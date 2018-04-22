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    Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

    Тампа-Бэй Лайтнинг НХЛ
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    Никита Кучеров
    На фото:Никита Кучеров
    Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

    «Тампа» в субботу победила «Нью-Джерси» со счетом 3:1 и выиграла серию первого раунда Кубка Стэнли (4-1). Кучеров забросил одну шайбу и установил новый клубный рекорд по количеству очков (10), набранных в одной серии плей-офф НХЛ.

    Первой звездой дня назван нападающий «Вашингтона» Ларс Никлас Бекстрём, забросивший две шайбы и сделавший результативную передачу в игре с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

    Второй звездой стал голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, отразивший 42 из 45 бросков в матче с «Бостоном» (4:3).

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