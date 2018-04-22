Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Форвард «Тампы-Бэй»признан третьей звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

«Тампа» в субботу победила «Нью-Джерси» со счетом 3:1 и выиграла серию первого раунда Кубка Стэнли (4-1). Кучеров забросил одну шайбу и установил новый клубный рекорд по количеству очков (10), набранных в одной серии плей-офф НХЛ.

Первой звездой дня назван нападающий «Вашингтона» Ларс Никлас Бекстрём, забросивший две шайбы и сделавший результативную передачу в игре с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

Второй звездой стал голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, отразивший 42 из 45 бросков в матче с «Бостоном» (4:3).