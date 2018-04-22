НХЛ. «Тампа-Бэй» вышла во второй раунд плей-офф, «Вашингтон» повел в серии с «Коламбусом»

«Вашингтон» — «Коламбус» 4:3 ОТ
«Вашингтон» нанес поражение «Коламбусу» и повел 3-2 в серии первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).
В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Ларс Никлас Бекстрём (14 и 72-я минута), Евгений Кузнецов (24) и Ти Джей Оши (37). У гостей дубль оформил Мэтт Калверт (11 и 24), автором еще одного гола стал Оливер Бьёркстранд (43).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес 7 бросков и заработал показатель полезности «-1», защитник Дмитрий Орлов отметился 2 результативными передачами, ассистировав Кузнецову и Бекстрёму в эпизоде с решающей шайбой.
Российский форвард «мундиров» Артемий Панарин очков не набрал и заработал показатель полезности «-2». Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Вашингтона». Шестая игра пройдет в Коламбусе в понедельник.
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 3:1
«Тампа-Бэй» одержала победу над «Нью-Джерси» в пятом матче серии и пробилась во второй раунд плей-офф НХЛ — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).
У «Лайтнинг» отличились Михаил Сергачев (9-я минута), Никита Кучеров (53) и Райан Кэллахан (60), у гостей гол забил Патрик Марун (58).
Для Сергачева это первая шайба в плей-офф НХЛ, Кучеров в пяти играх плей-офф записал себе в актив 10 очков (5 голов и 5 передач) и установил новый клубный рекорд по количеству баллов, набранных в одной серии плей-офф. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам.
«Тампа» выиграла серию со счетом 4-1 и во втором раунде плей-офф встретится с победителем пары «Бостон» — «Торонто».
«Бостон» — «Торонто» 3:4
«Бостон» на своем льду уступил «Торонто» — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0).
Победу «Мэйпл Лифс» принесли Коннор Браун (7-я минута), Андреас Юнссон (11), Тайлер Бозак (31) и Джеймс ван Римсдайк (32). У хозяев забивали Дэвид Бэйкс (30), Шон Курали (38) и Ноэль Аккьяри (46).
После четвертой пропущенной шайбы место финского голкипера «мишек» Туукки Раска занял россиянин Антон Худобин, который за 28 минут 5 секунд отразил все 8 бросков в створ.
Защитник гостей Никита Зайцев отыграл 22 минуты 10 секунд.
«Торонто» сократил отставание в серии — 2-3. Следующий матч пройдет 24 апреля на площадке канадской команды.