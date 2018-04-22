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    НХЛ. «Тампа-Бэй» вышла во второй раунд плей-офф, «Вашингтон» повел в серии с «Коламбусом»

    Обзор матчей плей-офф НХЛ 22 апреля

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    «Тампа-Бэй» вышла во второй раунд плей-офф
    «Тампа-Бэй» вышла во второй раунд плей-офф
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 22:00 мск
    Две передачи Орлова и гол Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом», Кучеров помог «Тампе» выиграть матч и серию.

    «Вашингтон» — «Коламбус» 4:3 ОТ

    «Вашингтон» нанес поражение «Коламбусу» и повел 3-2 в серии первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).

    В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Ларс Никлас Бекстрём (14 и 72-я минута), Евгений Кузнецов (24) и Ти Джей Оши (37). У гостей дубль оформил Мэтт Калверт (11 и 24), автором еще одного гола стал Оливер Бьёркстранд (43).

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес 7 бросков и заработал показатель полезности «-1», защитник Дмитрий Орлов отметился 2 результативными передачами, ассистировав Кузнецову и Бекстрёму в эпизоде с решающей шайбой.

    Российский форвард «мундиров» Артемий Панарин очков не набрал и заработал показатель полезности «-2». Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам.

    Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Вашингтона». Шестая игра пройдет в Коламбусе в понедельник.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
    «Вашингтон» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
    Голы: 0:1 – Калверт (Джонс) – 10:08 (4x5), 1:1 – Бекстрём (Стивенсон, Кемпны) – 13:22 (5x5), 2:1 – Кузнецов (Орлов) – 23:21 (5x5), 2:2 – Калверт – 24:45 (5x5), 3:2 – Оши (Карлсон, Бекстрём) – 36:42 (5x4), 3:3 – Бьёркстранд (Коул, Веннберг) – 42:30 (5x5), 4:3 – Бекстрём (Орлов, Стивенсон) – 71:53 (5x5)Вратари: Холтби — Бобровский.Штраф: 10 — 8.Броски: 29 (7+13+1+8) — 42 (11+9+16+6).
    «Вашингтон» — «Коламбус» 4:3 ОТ

    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 3:1

    «Тампа-Бэй» одержала победу над «Нью-Джерси» в пятом матче серии и пробилась во второй раунд плей-офф НХЛ — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

    У «Лайтнинг» отличились Михаил Сергачев (9-я минута), Никита Кучеров (53) и Райан Кэллахан (60), у гостей гол забил Патрик Марун (58).

    Для Сергачева это первая шайба в плей-офф НХЛ, Кучеров в пяти играх плей-офф записал себе в актив 10 очков (5 голов и 5 передач) и установил новый клубный рекорд по количеству баллов, набранных в одной серии плей-офф. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам.

    «Тампа» выиграла серию со счетом 4-1 и во втором раунде плей-офф встретится с победителем пары «Бостон» — «Торонто».

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
    Голы: 1:0 – Сергачёв (Чирелли) – 08:07 (5x5), 2:0 – Кучеров (Строльман, Стэмкос) – 52:27 (5x5), 2:1 – Марун (Батчер, Палмьери) – 57:00 (6x5), 3:1 – Кэллахан (Макдона) – 59:58 (en)Вратари: Василевский — Шнайдер (56:28 — 57:00, 57:52 — 58:35, 59:04 — 59:58).Штраф: 2 — 10.Броски: 38 (10+18+10) — 27 (11+4+12).
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 3:1

    «Бостон» — «Торонто» 3:4

    «Бостон» на своем льду уступил «Торонто» — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0).

    Победу «Мэйпл Лифс» принесли Коннор Браун (7-я минута), Андреас Юнссон (11), Тайлер Бозак (31) и Джеймс ван Римсдайк (32). У хозяев забивали Дэвид Бэйкс (30), Шон Курали (38) и Ноэль Аккьяри (46).

    После четвертой пропущенной шайбы место финского голкипера «мишек» Туукки Раска занял россиянин Антон Худобин, который за 28 минут 5 секунд отразил все 8 бросков в створ.

    Защитник гостей Никита Зайцев отыграл 22 минуты 10 секунд.

    «Торонто» сократил отставание в серии — 2-3. Следующий матч пройдет 24 апреля на площадке канадской команды.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
    «Бостон» — «Торонто» — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)
    Голы: 0:1 – Браун (Мэттьюс, Хайман) – 06:36 (5x5), 0:2 – Юнссон (Кадри, Гардинер) – 10:12 (5x5), 1:2 – Бэйкс (Дебраск, Круг) – 29:45 (5x4), 1:3 – Бозак (Райлли, ван Римсдайк) – 30:36 (5x5), 1:4 – ван Римсдайк (Марнер, Бозак) – 31:55 (5x4), 2:4 – Курали (Грзелчик, Аккьяри) – 37:18 (5x5), 3:4 – Аккьяри (Шаллер, Круг) – 45:56 (5x5)Вратари: Раск (Худобин, 31:55, 58:46) — Андерсен.Штраф: 6 — 16.Броски: 45 (15+10+20) — 21 (6+10+5).
    «Бостон» — «Торонто» 3:4
    «Торонто» попробует вернуть серию домой«Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 22 апреля
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