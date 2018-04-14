Семеро игроков из НХЛ вызваны в сборную России перед ЧМ-2018

Штаб сборнойвызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира игроков, чьи команды завершили выступление в чемпионатах КХЛ и НХЛ, информирует официальный сайт ФХР.

В число 17 вызванных игроков вошли: защитники Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артем Зуб, нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Виктор Тихонов (все – СКА), Никита Сошников, Иван Барбашев (оба – «Сент-Луис Блюз», НХЛ), Антон Слепышев («Эдмонтон Ойлерз», НХЛ), Евгений Дадонов («Флорида Пантерз», НХЛ), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ).

Перечисленные хоккеисты прибудут на сбор в УТЦ «Новогорск» в понедельник, 16 апреля, чтобы принять участие в третьем этапе Евротура – Чешских хоккейных играх. Матчи пройдут в 19 апреля (вынесенный матч Россия – Швеция – в Ярославле), 21 и 22 апреля (против Финляндии и Чехии в Пардубице).

Помимо перечисленных игроков, штаб национальной команды вызвал нападающих Александра Радулова («Даллас») и Владислава Наместникова («Рейнджерс»). В настоящий момент игроки проходят медицинское обследование, по результатам которого будет принято совместное решение об их участии в подготовке к чемпионату мира.