НХЛ. Шайбы Мамина и Дадонова помогли «Флориде» победить в Бостоне

«Бостон» — «Флорида» 2:4
«Бостон» уступил «Флориде» в заключительном матче регулярного сезона НХЛ — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).
Победу «Пантерз» принесли Хенрик Боргстрём, Фрэнк Ватрано, Максим Мамин и Евгений Дадонов. У «Брюинз» отличились Дэвид Бэйкс и Давид Пастрняк.
«Флорида» завершила регулярный чемпионат на девятом месте в Восточной конференции, набрав 96 очков. «Бостон» (112 очков) финишировал вторым, упустив возможность обойти «Тампу-Бэй».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Флорида» – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Голы: 0:1 – Боргстрём (Ватрано) – 01:22 (5x5), 1:1 – Бэйкс (Миллер, Крейчи) – 08:18 (5x5), 1:2 – Ватрано (Макканн, Макгинн) – 16:46 (5x5), 1:3 – Мамин (Мальгин, Яндл) – 33:33 (5x5), 2:3 – Пастрняк (Бержерон, Донато) – 49:54 (5x4), 2:4 – Дадонов (Макканн) – 58:11 (5x5)Вратари: Раск (58:27) — Раймер (Луонго, 51:53).Штраф: 6 — 8.Броски: 43 (8+9+26) — 26 (11+9+6).
«Бостон» — «Флорида» 2:4
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Фото: nhl.com