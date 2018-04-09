ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Шайбы Мамина и Дадонова помогли «Флориде» победить в Бостоне

    Подробности заключительного матча регулярного чемпионата НХЛ 9 апреля

    НХЛ Бостон Брюинз Флорида Пантерз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Бостон» проиграл «Флориде»
    «Бостон» проиграл «Флориде»
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 02:30 мск
    «Брюинз» стали вторыми в Атлантическом дивизионе.

    «Бостон» — «Флорида» 2:4

    «Бостон» уступил «Флориде» в заключительном матче регулярного сезона НХЛ — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).

    Победу «Пантерз» принесли Хенрик Боргстрём, Фрэнк Ватрано, Максим Мамин и Евгений Дадонов. У «Брюинз» отличились Дэвид Бэйкс и Давид Пастрняк.

    «Флорида» завершила регулярный чемпионат на девятом месте в Восточной конференции, набрав 96 очков. «Бостон» (112 очков) финишировал вторым, упустив возможность обойти «Тампу-Бэй».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» – «Флорида» – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
    Голы: 0:1 – Боргстрём (Ватрано) – 01:22 (5x5), 1:1 – Бэйкс (Миллер, Крейчи) – 08:18 (5x5), 1:2 – Ватрано (Макканн, Макгинн) – 16:46 (5x5), 1:3 – Мамин (Мальгин, Яндл) – 33:33 (5x5), 2:3 – Пастрняк (Бержерон, Донато) – 49:54 (5x4), 2:4 – Дадонов (Макканн) – 58:11 (5x5)Вратари: Раск (58:27) — Раймер (Луонго, 51:53).Штраф: 6 — 8.Броски: 43 (8+9+26) — 26 (11+9+6).
    «Бостон» — «Флорида» 2:4
    Все пары первого раунда плей-офф
    Фото: nhl.com
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. «Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля
    •
  • НХЛ. «Сент-Луис» опередил «Колорадо», Кучеров набрал 100-е очко в сезоне
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
    •
  • 09/04
    • Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
  • 04/04
    • Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционера
    Подробный разбор
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    •
  • Стратегические поражения «Тампы», «Колорадо» теряет Варламова, уникальный рекорд «Вегаса»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Мадридское дерби
  • Прогнозы и ставки на футбол 8 апреля
  • 4,15
    •
  • «Желтой субмарине» три очка нужней
  • «Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 9 апреля
  • 1,95
    •
    Хоккей. Главное
  • НХЛ. «Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля
    •
  • Перебросали, но проиграли. СКА может сложить чемпионские полномочия
  • СМИ – о поражении СКА от ЦСКА в пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ
    •
  • НХЛ. «Сент-Луис» опередил «Колорадо», Кучеров набрал 100-е очко в сезоне
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
    •
  • 08:34
    • Ковальчук достиг предварительной договоренности о переходе в «Рейнджерс»
  • 07:33
    • Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
  • 00:58
    • Ковальчук: В ближайшие два-три года попробую свои силы в Северной Америке
  • 00:46
    • Знарок: Мое будущее в СКА пока неизвестно
  • 20:05
    • ЦСКА одержал победу над СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
  • 09:44
    • Макдэвид второй сезон подряд выиграл «Арт Росс Трофи»
  • 09:33
    • Овечкин в седьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ
  • 08/04
    • Тарасенко может пропустить чемпионат мира 
  • 08/04
    • Хет-трик Жиру помог «Филадельфии» разгромить «Рейнджерс»
  • 07/04
    • Олимпийская сборная России проиграла Германии в матче Еврочелленджа
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон