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    Малкин считает Макдэвида «сумасшедшим»

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    Евгений Малкин
    На фото:Евгений Малкин
    Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что опередить нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров нереально.

    На счету Макдэвида 103 (41+62) очка, у Никиты Кучерова из «Тампы-Бэй» – 97 (38+59). В активе Малкина, расположившегося на третьем месте, 93 (42+51) балла.

    «Конечно, слежу [за гонкой бомбардиров], я в ней участвовал какое-то время, пару игр может. Достать Макдэвида уже нереально, он на десять очков оторвался. Не так много игр осталось, он здорово в конце прибавил, в каждой игре по три-четыре очка набирает. Это сумасшедший игрок», — цитирует Малкина «Спорт-Экспресс».

    «Морис Ришар Трофи? Вы скажите Овечкину, чтобы притормозил, тогда, может, будет такой приз. Как против него бороться? У него бросок классный, он с любой позиции бросает, забивает. Я стараюсь, но у меня не так много сезонов, когда было больше 40 голов. Забрасывал 50 шайб – не выигрывал "Морис Ришар", забивал 47 – не выигрывал, сейчас пока 42, но мало шансов на победу», — добавил россиянин.

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