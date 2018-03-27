НХЛ. «Вегас» пробился в плей-офф, 45-я шайба Овечкина

«Айлендерс» — «Флорида» 0:3

«Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче потерпел поражение от «Флориды Пантерз» со счетом 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).

В составе «пантер» по 2 (1+1) очка набрали Евгений Дадонов и Кейт Яндл. Еще одна шайба в активе Ника Бьюгстада.

Голкипер гостей Джеймс Раймер отразил 31 бросок и оформил шат-аут.

В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида» занимает девятое место (85 очков), а «Айлендерс» — 12-е (72 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Флорида» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) Голы: Яндл — 8 (Дадонов, Барков), 11:38 — 0:1. Бьюгстад — 18 (бол., Макгинн, Экблад), 21:47 — 0:2. Дадонов — 24 (Яндл, Раймер), 26:09 — 0:3.Вратари: Гибсон (58:36) — Раймер.Штраф: 12 — 8.Броски: 32 (10+11+11) — 41 (16+19+6).

«Айлендерс» — «Флорида» 0:3

«Каролина» — «Оттава» 4:1

«Каролина Харрикейнз» у себя дома не оставила шансов «Оттаве Сенаторз» – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

У победителей голами отметились Уоррен Фогеле, Валентин Зыков, Брок Макгинн и Себастьян Ахо.

В составе проигравших единственную шайбу на свой счет записал Бобби Райан.

«Каролина» занимает десятое место в Восточной конференции (79 очков), а «Оттава» — 15-е (63 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Оттава» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: Фегеле — 1 (Райан, ван Римсдайк), 18:52 — 1:0. Райан — 10 (Дюшен, Дзингел), 29:39 — 1:1. Зыков — 3 (Фегеле, Райан), 34:38 — 2:1. Макгинн — 15 (Стаал, Славин), 36:16 — 3:1. Ахо — 27 (п.в., Флери), 58:01 — 4:1.Вратари: Уорд — Андерсон (57:42 — 58:01).Штраф: 4 — 4.Броски: 30 (11+10+9) — 20 (5+7+8).

«Каролина» — «Оттава» 4:1

«Торонто» — «Баффало» 2:3

«Торонто Мэйпл Лифс» при поддержке родных трибун уступил «Баффало Сэйбрз» со счетом 2:3 (0:1, 2:0, 0:2).

Главным героем встречи стал форвард Джейк Айкел, забросивший две шайбы, в том числе победную. Еще один гол в активе Кейси Нельсона.

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Назем Кадри и Патрик Марло.

«Торонто» занимает четвертое место в Восточной конференции (97 очков), а «Баффало» — 16-е (60 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Баффало» — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) Голы: Айкел — 23 (Гиргенсонс), 3:23 — 0:1. Кадри — 30 (Марнер, Марло), 37:31 — 1:1. Марло — 24 (бол., Мэттьюс, Гардинер), 38:42 — 2:1. Нельсон — 3 (Окпосо, Ларссон), 47:56 — 2:2. Айкел — 24 (Поминвилль, Гиргенсонс), 49:37 — 2:3.Вратари: Андерсен (57:40 — 59:45, 59:49) — Джонсон.Штраф: 0 — 2.Броски: 41 (14+15+12) — 27 (7+11+9).

«Торонто» — «Баффало» 2:3

«Монреаль» — «Детройт» 4:2

«Монреаль Канадиенс» в домашнем матче переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

Лучшим в составе победителей Брендан Галлахер, забросивший две шайбы. Еще по голу на свой счет записали Пол Байрон и Алекс Гальченюк.

У «красных крыльев» отличились Густав Нюквист и Тайлер Бертуцци.

В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» занимает 13-е место (68 очков), а «Детройт» — 14-е (65 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Детройт» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) Голы: Нюквист — 20 (Зеттерберг, Бертуцци), 4:41 — 0:1. Байрон — 19 (бол., Гальченюк, Питри), 18:11 — 1:1. Галлахер — 29 (Алзнер, Юулсен), 24:27 — 2:1. Галлахер — 30 (Райлли, Друэн), 29:32 — 3:1. Бертуцци — 4 (Нюквист, Эрикссон), 33:41 — 3:2. Гальченюк — 18 (бол., Питри, Друэн), 55:34 — 4:2.Вратари: Прайс — Коро (57:12).Штраф: 16 — 20.Броски: 31 (15+7+9) — 28 (9+9+10).

«Монреаль» — «Детройт» 4:2

«Рейнджерс» — «Вашингтон» 2:4

«Вашингтон Кэпиталз» нанес поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в выездном матче регулярного чемпионата.

Встреча, которая прошла на «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 4:2 (4:0, 0:1, 0:1) в пользу гостей.

Судьба встречи решилась в первом периоде, когда «столичные» забросили четыре безответные шайбы. Голы на свой счет записали Ти Джей Оши, Мэтт Нисканен, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Также Овечкин отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил 45 шайб. Он является лидером снайперской гонки, Патрик Лайне, который идет на втором месте, забил 43 гола.

У «Рейнджерс» точные броски нанесли Лиас Андерссон и Матс Цуккарелло. Российский голкипер Александр Георгиев был заменен после трех пропущенных шайб.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает третье место (97 очков), а «Рейнджерс» — 11-е (74 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Вашингтон»- 2:4 (0:4, 1:0, 1:0) Голы: Оши — 18 (Бэкстрем, Ержабек), 2:50 — 0:1. Нисканен — 7 (Кузнецов, Овечкин), 5:13 — 0:2. Овечкин — 45 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 8:54 — 0:3. Кузнецов — 24 (мен., Чейссон), 16:39 — 0:4. Андерссон — 1 (Веси), 33:16 — 1:4. Цуккарелло — 16 (Хитил, О`Гара), 44:26 — 2:4.Вратари: Георгиев (Павелец, 8:54, 57:36) — Грубауэр.Штраф: 6 — 8.Броски: 30 (7+16+7) — 33 (15+10+8).

«Рейнджерс» — «Вашингтон» 2:4

«Тампа-Бэй» — «Аризона» 1:4

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду уступила «Аризоне Койотс» со счетом 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).

У «койотов» шайбами отметились Кевин Коннотон, Джейкоб Чикран, Брендан Перлини и Клейтон Келлер.

Единственный гол «молний» в активе российского нападающего Никиты Кучерова.

«Тампа» лидирует в Восточной конференции (106 очков). «Аризона» идет 15-й на Западе (63 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Аризона» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Голы: Мерфи — 1 (Мартинук, Казинс), 30:45 — 0:1. Чикран — 3 (бол., Паник, Келлер), 37:22 — 0:2. Перлини — 17 (Стром, Коннотон), 50:28 — 0:3. Кучеров — 38 (бол., Миллер, Хедман), 54:37 — 1:3. Келлер — 23 (п.в., Голигоски), 59:52 — 1:4.Вратари: Доминге (58:04 — 59:35, 59:47 — 59:52) — Раанта.Штраф: 8 — 4.Броски: 20 (7+6+7) — 35 (12+12+11).

«Тампа-Бэй» — «Аризона» 1:4

«Чикаго» — «Сан-Хосе» 3:4 Б

«Сан-Хосе Шаркс» на выезде оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс» – 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

В основное время в составе «Блэкхоукс» отличились Алекс Дебринкэт, Коннор Мерфи и Патрик Шарп. У «Шаркс» голами отметились Маркус Серенсен, Эвандер Кейн и Томаш Гертл.

В серии буллитов победу «акулам» принес точный бросок Кевина Лабанка.

«Сан-Хосе» одержал восьмую победу кряду и занимает четвертое место в Западной конференции (97 очков). «Чикаго» расположился на 13-й строчке (72 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сан-Хосе» — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Серенсен — 5 (Хансен), 9:15 — 0:1. Дебринкэт — 26 (Хиностроза, Саад), 15:32 — 1:1. Мерфи — 2, 16:50 — 2:1. Кейн — 28 (Бедкер), 36:39 — 2:2. Хертл — 21 (Гудроу), 55:41 — 2:3. Шарп — 10 (Дебринкэт, Густафссон), 57:38 — 3:3.Победный буллит: Лабанк.Вратари: Форсберг — Джонс.Штраф: 6 — 4.Броски: 31 (11+10+8+2) — 38 (10+15+8+5).

«Чикаго» — «Сан-Хосе» 3:4 Б

«Вегас» — «Колорадо» 4:1

«Вегас Голден Найтс» у себя дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

Главными героями матча стали нападающие «Вегаса» Джонатан Маршессо и Вильям Карлссон, забросившие по одной шайбе и сделавшие по две результативные передачи. Еще по голу на свой счет записали Алекс Так и Ши Теодор.

В составе «лавин» единственную шайбу забросил Эрик Джонсон.

Российский голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 26 бросков.

«Найтс» гарантировали себе место в плей-офф и стали 12-м клубом в истории НХЛ, попавшими в плей-офф в первом сезоне.

«Вегас» занимает второе место в Западной конференции (103 очка), а «Колорадо» — восьмое (90 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Колорадо» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) Голы: Так — 14 (бол., Карлссон, Маршессо), 24:14 — 1:0. Джонсон — 9 (Комо, Нието), 33:41 — 1:1. Маршессо — 25 (бол., Теодор, Карлссон), 34:16 — 2:1. Теодор — 5 (Хаула, Нил), 41:31 — 3:1. Карлссон — 40 (п.в., Маршессо), 59:44 — 4:1.Вратари: Флери — Варламов (57:17 — 59:44).Штраф: 6 — 8.Броски: 30 (6+9+15) — 29 (13+12+4).

«Вегас» — «Колорадо» 4:1

«Лос-Анджелес» — «Калгари» 3:0

«Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче победил «Калгари Флэймз» со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

По два очка набрали Анже Копитар (1+1), Дион Фанеф (1+1) и Дастин Браун (0+2). Еще одна шайба в активе Джеффа Картера.

Голкипер «королей» Джонатан Куик отразил все 23 броска по своим воротам.

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает седьмое место (91 очко), а «Калгари» — 11-е (80 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Калгари» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Фанеф — 7 (бол., Кемпе), 24:04 — 1:0. Копитар — 34 (бол., Фанеф, Браун), 31:55 — 2:0. Картер — 10 (бол., Копитар, Браун), 48:24 — 3:0.Вратари: Куик — Смит.Штраф: 6 — 10.Броски: 29 (8+11+10) — 23 (7+8+8).