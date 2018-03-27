НХЛ. «Вегас» пробился в плей-офф, 45-я шайба Овечкина

«Айлендерс» — «Флорида» 0:3
«Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче потерпел поражение от «Флориды Пантерз» со счетом 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).
В составе «пантер» по 2 (1+1) очка набрали Евгений Дадонов и Кейт Яндл. Еще одна шайба в активе Ника Бьюгстада.
Голкипер гостей Джеймс Раймер отразил 31 бросок и оформил шат-аут.
В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида» занимает девятое место (85 очков), а «Айлендерс» — 12-е (72 очка).
«Каролина» — «Оттава» 4:1
«Каролина Харрикейнз» у себя дома не оставила шансов «Оттаве Сенаторз» – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
У победителей голами отметились Уоррен Фогеле, Валентин Зыков, Брок Макгинн и Себастьян Ахо.
В составе проигравших единственную шайбу на свой счет записал Бобби Райан.
«Каролина» занимает десятое место в Восточной конференции (79 очков), а «Оттава» — 15-е (63 очка).
«Торонто» — «Баффало» 2:3
«Торонто Мэйпл Лифс» при поддержке родных трибун уступил «Баффало Сэйбрз» со счетом 2:3 (0:1, 2:0, 0:2).
Главным героем встречи стал форвард Джейк Айкел, забросивший две шайбы, в том числе победную. Еще один гол в активе Кейси Нельсона.
В составе «Мэйпл Лифс» отличились Назем Кадри и Патрик Марло.
«Торонто» занимает четвертое место в Восточной конференции (97 очков), а «Баффало» — 16-е (60 очков).
«Монреаль» — «Детройт» 4:2
«Монреаль Канадиенс» в домашнем матче переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).
Лучшим в составе победителей Брендан Галлахер, забросивший две шайбы. Еще по голу на свой счет записали Пол Байрон и Алекс Гальченюк.
У «красных крыльев» отличились Густав Нюквист и Тайлер Бертуцци.
В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» занимает 13-е место (68 очков), а «Детройт» — 14-е (65 очков).
«Рейнджерс» — «Вашингтон» 2:4
«Вашингтон Кэпиталз» нанес поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в выездном матче регулярного чемпионата.
Встреча, которая прошла на «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 4:2 (4:0, 0:1, 0:1) в пользу гостей.
Судьба встречи решилась в первом периоде, когда «столичные» забросили четыре безответные шайбы. Голы на свой счет записали Ти Джей Оши, Мэтт Нисканен, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Также Овечкин отметился результативной передачей.
В нынешнем сезоне Овечкин забросил 45 шайб. Он является лидером снайперской гонки, Патрик Лайне, который идет на втором месте, забил 43 гола.
У «Рейнджерс» точные броски нанесли Лиас Андерссон и Матс Цуккарелло. Российский голкипер Александр Георгиев был заменен после трех пропущенных шайб.
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает третье место (97 очков), а «Рейнджерс» — 11-е (74 очка).
«Тампа-Бэй» — «Аризона» 1:4
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду уступила «Аризоне Койотс» со счетом 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).
У «койотов» шайбами отметились Кевин Коннотон, Джейкоб Чикран, Брендан Перлини и Клейтон Келлер.
Единственный гол «молний» в активе российского нападающего Никиты Кучерова.
«Тампа» лидирует в Восточной конференции (106 очков). «Аризона» идет 15-й на Западе (63 очка).
«Чикаго» — «Сан-Хосе» 3:4 Б
«Сан-Хосе Шаркс» на выезде оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс» – 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).
В основное время в составе «Блэкхоукс» отличились Алекс Дебринкэт, Коннор Мерфи и Патрик Шарп. У «Шаркс» голами отметились Маркус Серенсен, Эвандер Кейн и Томаш Гертл.
В серии буллитов победу «акулам» принес точный бросок Кевина Лабанка.
«Сан-Хосе» одержал восьмую победу кряду и занимает четвертое место в Западной конференции (97 очков). «Чикаго» расположился на 13-й строчке (72 очка).
«Вегас» — «Колорадо» 4:1
«Вегас Голден Найтс» у себя дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).
Главными героями матча стали нападающие «Вегаса» Джонатан Маршессо и Вильям Карлссон, забросившие по одной шайбе и сделавшие по две результативные передачи. Еще по голу на свой счет записали Алекс Так и Ши Теодор.
В составе «лавин» единственную шайбу забросил Эрик Джонсон.
Российский голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 26 бросков.
«Найтс» гарантировали себе место в плей-офф и стали 12-м клубом в истории НХЛ, попавшими в плей-офф в первом сезоне.
«Вегас» занимает второе место в Западной конференции (103 очка), а «Колорадо» — восьмое (90 очков).
«Лос-Анджелес» — «Калгари» 3:0
«Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче победил «Калгари Флэймз» со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).
По два очка набрали Анже Копитар (1+1), Дион Фанеф (1+1) и Дастин Браун (0+2). Еще одна шайба в активе Джеффа Картера.
Голкипер «королей» Джонатан Куик отразил все 23 броска по своим воротам.
В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает седьмое место (91 очко), а «Калгари» — 11-е (80 очков).