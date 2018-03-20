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    ЦСКА — в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

    КХЛ ЦСКА Йокерит
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский ЦСКА на выезде обыграл финский «Йокерит» (2:1) в четвертом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина.

    У армейцев шайбы забросили Александр Попов и Сергей Андронов. За хозяев отличился Стив Мозес.

    Счет в серии между командами стал 3-1 в пользу ЦСКА. Следующая встреча пройдет 22 марта в Москве.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала Западной конференции
    «Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Попов — 1 (Науменков, Ничушкин), 21:12 — 0:1. Мозес — 3 (Регин, Йоэнсуу), 25:49 — 1:1. Андронов — 4 (Науменков, Ничушкин), 49:09 — 1:2.Вратари: Рамо (59:16) — Сорокин.Броски: 16 (6+4+6) — 17 (2+10+5).Штраф: 8 — 8.
    Продолжит ли ЦСКА серию сухих побед?«Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 19 марта
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