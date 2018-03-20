ЦСКА — в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

Московскийна выезде обыграл финский(2:1) в четвертом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина.

У армейцев шайбы забросили Александр Попов и Сергей Андронов. За хозяев отличился Стив Мозес.

Счет в серии между командами стал 3-1 в пользу ЦСКА. Следующая встреча пройдет 22 марта в Москве.