ЦСКА — в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

У армейцев шайбы забросили Александр Попов и Сергей Андронов. За хозяев отличился Стив Мозес.
Счет в серии между командами стал 3-1 в пользу ЦСКА. Следующая встреча пройдет 22 марта в Москве.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала Западной конференции
«Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Попов — 1 (Науменков, Ничушкин), 21:12 — 0:1. Мозес — 3 (Регин, Йоэнсуу), 25:49 — 1:1. Андронов — 4 (Науменков, Ничушкин), 49:09 — 1:2.Вратари: Рамо (59:16) — Сорокин.Броски: 16 (6+4+6) — 17 (2+10+5).Штраф: 8 — 8.