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    Александр Величайший. Колоссальное достижение Овечкина

    Все подробности о 600-й шайбе российского хоккеиста в НХЛ

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс
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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    Александр Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Историческое событие произошло в матче против «Виннипег Джетс» — российский хоккеист оформил дубль.

    Наконец-то преодолел 598

    «Случилось то, чего все ждали на протяжении двух последних недель: капитан "Вашингтона" Александр Овечкин добрался до отметки в 600 голов за карьеру, став 20-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось покорить эту отметку. В последних матчах фортуна не баловала российского голеадора: за предыдущие пять матчей он забросил лишь две шайбы, позволил Патрику Лайне догнать его в списке снайперов, а весь "Вашингтон" испытывал явный недостаток результативности. Наконец в матче с "Виннипегом" Овечкин смог сбросить с себя груз ответственности и ликвидировать досадный пробел в два гола, который отделял его от желанной цифры», — пишет автор «Чемпионата» Максим Замятин.

    С потом и кровью

    «В чем-то даже символично получилось, что Александр юбилейную шайбу затолкал с добивания своего же броска — вот так, с кровью, потом, мясом и максимальным сопротивлением даются такие цифры. 32-летний русский снайпер стал четвертым игроком в истории НХЛ, кому понадобилось меньше 1000 матчей (у Александра — 990), чтобы забить 600 шайб. В исторической таблице Овечкин на 20-м месте среди снайперов и уже в нынешней регулярке должен опередить Яри Курри (601 шайба), Дино Сиссарелли (608) и Бобби Халла (610)», — пишет в своем обзоре allhockey.ru.

    Символично, что «Виннипегу»

    «Для этого достижения Овечкину потребовалось 990 матчей – быстрее него 600 голов выбивали только трое игроков: Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Бретт Халл. Так что Александр уже прописался в списках великих хоккеистов НХЛ.

    Исторический гол был забит в матче с "Виннипегом" – и это символично сразу по нескольким причинам. Во-первых, "Джетс" были любимым соперником Овечкина, когда они еще назывались "Трэшерс" и были прописаны в Атланте. Во-вторых, против него сегодня играл Патрик Лайне, который до этого матча делил с ним первое место в снайперской гонке лиги и называл Александра кумиром детства», — отмечает Sports.ru.

    Сидни Кросби
    капитан "Питтсбурга"
    Я считаю Овечкина одним из величайших игроков в истории. Я не владею точными цифрами, много против него играл, и меня до сих пор поражает стабильность, с которой он забивает год за годом. Для этого ты должен уметь очень много вещей. Сезон за сезоном, каждый год на протяжении долгого времени он остается здоровым и продолжает делать свое дело. Ему покорилось невероятное достижение.

    Рекорд преданности

    "Овечкин провел 990-й матч за "Вашингтон" и повторил российский рекорд преданности, принадлежавший Андрею Маркову, с 2000 по 2017 год выступавшему за "Монреаль". При этом по общему количеству матчей в лиге он сравнялся еще и с Александром Могильным. Большее количество встреч за карьеру провели Алексей Ковалев (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1086) и Сергей Зубов (1068)", — констатирует автор "Спорт-Экспресса" Кирилл Бурдаков.
    Александр Овечкин
    хоккеист "Вашингтона"
    Почувствовал, что я это сделал. 20 игроков забивали столько, быть в их числе очень почетно. Понятное дело, еще много матчей впереди. Когда ты забиваешь такое количество голов, хочется еще, еще и еще.

    Ложка дегтя

    "Впрочем, не все оказались рады за Александра. Даже в столь приятный для Овечкина день нашлись люди, решившие привычно уколоть россиянина отсутствием у него выигранного Кубка Стэнли. «Овечкин забросил 600 шайб? Извините, но у Сидни Кросби и Джонатана Тэйвза только одна цель — выиграть Кубок Стэнли. Конечно, 600 голов — это хорошо, но разве вы не предпочли бы Овечкину Троя Брауэра и его отношения к победам? Вы меня извините, но я выше ставлю даже Джейка Гюнцеля, обладателя Кубка Стэнли, нежели Овечкина, который только забивает, но ничего более», — написал обозреватель The Athletic Дейв Лозо. Тут же в свою пользу он добавил очень странный аргумент, заявив, что даже если Овечкин догонит Гретцки, то это не будет засчитано, так как Гретцки играл в эпоху, когда не было большинства", — рассказывает в еще одной статье на "Чемпионате" Максим Замятин.
    Барри Тротц
    главный тренер "Вашингтона"
    Сегодня он был очень тихим. Наверное, знал, что собирается именно сегодня достигнуть этой отметки. Самое замечательное в Овечкине, что если он что-нибудь задумал, то он это сделает. Мы говорили об этом внутри тренерского штаба.

    Овечкин обгонит Гретцки

    "Достижение Ови колоссально. Не нужно объяснять, что никто из россиян не забивал никогда даже 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Можно долго петь дифирамбы Овечкину, но в двух словах, ему уже можно менять прозвище – на Александр Величайший", — пишет автор "Советского спорта" Павел Лысенков. "Ови вступил в пору юбилеев. Теперь у него что ни матч, то праздник. 1 апреля – 1000-я игра за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Снова будут разрываться фейерверки. Следующий гол – он догонит Яри Курри. Два гола – обгонит. А там и до Сиссарелли с Халлом подать рукой. Если мыслить глобально, то Овечкин может играть в НХЛ до 40 лет минимум. И даже если в следующие восемь сезонов он забьет 300 голов (37-38 за чемпионат), то обгонит Гретцки. Вообще Саша – парень упорный. Я вижу, он задался этой целью и будет вспахивать лед даже до 45, лишь бы достать Уэйна. А стиль игры у него с возрастом будет простым. Один хоккеист «Вашингтона» выкатывает Овечкина, толкая в спину, в левый круг вбрасывания. Другой поднимает ему клюшку для щелчка, третий отдает пас по диагонали. Александр бабахает, и снова с его броском не может справиться никто. Это все шутки, но мой серьезный прогноз – Овечкин обгонит Гретцки. Запасайтесь попкорном и наблюдайте", — уверен Лысенков.
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