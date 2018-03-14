Александр Величайший. Колоссальное достижение Овечкина

Наконец-то преодолел 598

«Случилось то, чего все ждали на протяжении двух последних недель: капитан "Вашингтона" Александр Овечкин добрался до отметки в 600 голов за карьеру, став 20-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось покорить эту отметку. В последних матчах фортуна не баловала российского голеадора: за предыдущие пять матчей он забросил лишь две шайбы, позволил Патрику Лайне догнать его в списке снайперов, а весь "Вашингтон" испытывал явный недостаток результативности. Наконец в матче с "Виннипегом" Овечкин смог сбросить с себя груз ответственности и ликвидировать досадный пробел в два гола, который отделял его от желанной цифры», — пишет автор «Чемпионата» Максим Замятин.

С потом и кровью

«В чем-то даже символично получилось, что Александр юбилейную шайбу затолкал с добивания своего же броска — вот так, с кровью, потом, мясом и максимальным сопротивлением даются такие цифры. 32-летний русский снайпер стал четвертым игроком в истории НХЛ, кому понадобилось меньше 1000 матчей (у Александра — 990), чтобы забить 600 шайб. В исторической таблице Овечкин на 20-м месте среди снайперов и уже в нынешней регулярке должен опередить Яри Курри (601 шайба), Дино Сиссарелли (608) и Бобби Халла (610)», — пишет в своем обзоре allhockey.ru.

Символично, что «Виннипегу»

«Для этого достижения Овечкину потребовалось 990 матчей – быстрее него 600 голов выбивали только трое игроков: Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Бретт Халл. Так что Александр уже прописался в списках великих хоккеистов НХЛ.

Исторический гол был забит в матче с "Виннипегом" – и это символично сразу по нескольким причинам. Во-первых, "Джетс" были любимым соперником Овечкина, когда они еще назывались "Трэшерс" и были прописаны в Атланте. Во-вторых, против него сегодня играл Патрик Лайне, который до этого матча делил с ним первое место в снайперской гонке лиги и называл Александра кумиром детства», — отмечает Sports.ru.

Сидни Кросби капитан "Питтсбурга" Я считаю Овечкина одним из величайших игроков в истории. Я не владею точными цифрами, много против него играл, и меня до сих пор поражает стабильность, с которой он забивает год за годом. Для этого ты должен уметь очень много вещей. Сезон за сезоном, каждый год на протяжении долгого времени он остается здоровым и продолжает делать свое дело. Ему покорилось невероятное достижение.

Рекорд преданности

Александр Овечкин хоккеист "Вашингтона" Почувствовал, что я это сделал. 20 игроков забивали столько, быть в их числе очень почетно. Понятное дело, еще много матчей впереди. Когда ты забиваешь такое количество голов, хочется еще, еще и еще.

Ложка дегтя

Барри Тротц главный тренер "Вашингтона" Сегодня он был очень тихим. Наверное, знал, что собирается именно сегодня достигнуть этой отметки. Самое замечательное в Овечкине, что если он что-нибудь задумал, то он это сделает. Мы говорили об этом внутри тренерского штаба.

Овечкин обгонит Гретцки