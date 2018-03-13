НХЛ. 600-й гол Овечкина, победная шайба Кузнецова, три передачи Бучневича

«Вашингтон» — «Виннипег» 3:2 ОТ
«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду в овертайме победил «Виннипег Джетс» со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0).
Дубль в составе победителей в основное время оформил Александр Овечкин, а победную шайбу в овертайме забросил Евгений Кузнецов, на счету которого также результативная передача.
Благодаря дублю Овечкин стал четвертым в истории НХЛ хоккеистом, забросившим 600 шайб за менее чем 1000 игр.
У гостей отличились Николай Элерс и Патрик Лайне.
«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции (85 очков). «Виннипег» идет третьим на Западе (92 очка).
«Коламбус» — «Монреаль» 5:2
«Коламбус Блю Джекетс» у себя дома одержал победу над «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).
Дублем, включившим в себя победную шайбу, отметился защитник «Блю Джекетс» Сет Джонс. Еще по шайбе забросили Ник Фолиньо, Бун Дженнер и Иэн Коул. Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 40, пропустив только от Брендана Галлахера и Джонатана Друена.
В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место (79 очков), а «Монреаль» — 14-е (62 очка).
«Рейнджерс» — «Каролина» 6:3
«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).
Хет-триком в составе «Рейнджерс» отметился Джимми Веси, дубль оформил Матс Цукарелло, а еще одну шайбу забросил россиянин Владислав Наместников.
Павел Бучневич отдал три голевые передачи, а вратарь Александр Георгиев отразил 41 из 44 бросков по своим воротам и одержал вторую победу в карьере.
У гостей голы на свой счет записали Теуво Терявяйнен, Ли Стемпняк и Виктор Раск.
«Рейнджерс» занимают 12-е место в Восточной конференции (69 очков), а «Каролина» — десятое (71 очко).
«Филадельфия» — «Вегас» 2:3
«Филадельфия Флайерз» в домашнем матче уступила «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:3 (0:1, 1:0, 1:2).
В составе хозяев отличились Клод Жиру и Уэйн Симмондс. Гости ответили точными бросками Эрика Хаулы, Вильяма Карлссона и Райана Карпентера.
Это шестое поражение «летчиков» в последних семи матчах. Команда занимает шестое место в Восточной конференции (81 очко). «Вегас» идет вторым в Западной конференции (95 очков).
«Флорида» — «Оттава» 3:5
«Флорида Пантерз» при поддержке родных трибун уступила «Оттаве Сенаторз» — 3:5 (0:2, 2:0, 1:3).
В составе победителей дублями отметились Мэтт Дюшейн и Магнус Пяаярви, еще одна шайба в активе Александра Барроуза.
У «Пантерз» отличился российский нападающий Евгений Дадонов. Также голы на свой счет записали Майк Мэтисон и Джонатан Юбердо.
В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида» занимает девятое место (75 очков), а «Оттава» — 15-е (59 очков).
«Анахайм» — «Сент-Луис» 2:4
«Сент-Луис Блюз» в выездном матче оказался сильнее «Анахайм Дакс» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).
В составе гостей российский нападающий Иван Барбашев забросил шайбу и отметился результативной передачей. Другой россиянин Никита Сошников отдал голевой пас. Также у «Сент-Луиса» отличились Роберт Бортуццо, Владимир Соботка и Патрик Берглунд.
В составе «Анахайма» шайбы на свой счет записали Кори Перри и Дерек Грант.
«Анахайм» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции (80 очков), а «Сент-Луис» — десятое (79 очков).
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 3:0
«Лос-Анджелес Кингз» у себя дома переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).
По разу в этой встрече отличились Тайлер Тоффоли, Анже Копитар и Таннер Пирсон.
В турнирной таблице Восточной конференции «Лос-Анджелес» занимает седьмое место (81 очко), а «Ванкувер» — 14-е (59 очков).
«Сан-Хосе» — «Детройт» 5:3
«Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче нанес поражение «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).
У «акул» шайбы на свой счет записали Йоонас Донской, Эрик Фер, Кевин Лабанк, Тимо Майер и Крис Тирни.
В составе «красных крыльев» голами отметились Тревор Дейли, Густав Нюквист, Хенрик Зеттерберг.
«Детройт» потерпел седьмое поражение подряд и занимает13-е место в Восточной конференции (63 очка). «Сан-Хосе» идет пятым на Западе (83 очка).