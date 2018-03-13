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    НХЛ. 600-й гол Овечкина, победная шайба Кузнецова, три передачи Бучневича

    Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 марта

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз Филадельфия Флайерз Вегас Голден Найтс Флорида Пантерз Оттава Сенаторз Анахайм Дакс Сент-Луис Блюз Лос-Анджелес Кингз Ванкувер Кэнакс Сан-Хосе Шаркс Детройт Ред Уингз
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    Радость хоккеистов «Вашингтона»
    Радость хоккеистов «Вашингтона»
    nhl.com

    «Вашингтон» — «Виннипег» 3:2 ОТ

    «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду в овертайме победил «Виннипег Джетс» со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

    Дубль в составе победителей в основное время оформил Александр Овечкин, а победную шайбу в овертайме забросил Евгений Кузнецов, на счету которого также результативная передача.

    Благодаря дублю Овечкин стал четвертым в истории НХЛ хоккеистом, забросившим 600 шайб за менее чем 1000 игр.

    У гостей отличились Николай Элерс и Патрик Лайне.

    «Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции (85 очков). «Виннипег» идет третьим на Западе (92 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Овечкин — 41 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 4:35 — 1:0. Элерс — 27, 5:33 — 1:1. Овечкин — 42 (Уилсон, Кузнецов), 23:53 — 2:1. Лайне — 41 (Штястны, Бафлин), 45:02 — 2:2. Кузнецов — 21 (Стивенсон), 64:11 — 3:2.Вратари: Грубауэр — Хеллебайк.Штраф: 6 — 8.Броски: 43 (14+13+9+7) — 28 (8+10+10+0).
    «Вашингтон» — «Виннипег» 3:2 ОТ

    «Коламбус» — «Монреаль» 5:2

    «Коламбус Блю Джекетс» у себя дома одержал победу над «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

    Дублем, включившим в себя победную шайбу, отметился защитник «Блю Джекетс» Сет Джонс. Еще по шайбе забросили Ник Фолиньо, Бун Дженнер и Иэн Коул. Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.

    Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 40, пропустив только от Брендана Галлахера и Джонатана Друена.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место (79 очков), а «Монреаль» — 14-е (62 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» – «Монреаль» – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
    Голы: 0:1 – Галлахер (Питри) – 00:34 (5x5), 1:1 – Фолиньо – 04:17 (5x5), 2:1 – Джонс (Аткинсон, Панарин) – 07:51 (5x4), 3:1 – Джонс (Панарин, Веннберг) – 14:03 (5x4), 4:1 – Дженнер (Веннберг, Коул) – 22:34 (5x5), 4:2 – Друен (Байрон) – 35:46 (5x5), 5:2 – Коул (Веннберг) – 57:41 (5x5).Вратари: Бобровский — Линдгрен.Штраф: 4 — 6.Броски: 25 (11+9+5) – 40 (10+6+24).
    «Коламбус» — «Монреаль» 5:2

    «Рейнджерс» — «Каролина» 6:3

    «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).

    Хет-триком в составе «Рейнджерс» отметился Джимми Веси, дубль оформил Матс Цукарелло, а еще одну шайбу забросил россиянин Владислав Наместников.

    Павел Бучневич отдал три голевые передачи, а вратарь Александр Георгиев отразил 41 из 44 бросков по своим воротам и одержал вторую победу в карьере.

    У гостей голы на свой счет записали Теуво Терявяйнен, Ли Стемпняк и Виктор Раск.

    «Рейнджерс» занимают 12-е место в Восточной конференции (69 очков), а «Каролина» — десятое (71 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Каролина» – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).
    Голы: 1:0 – Цуккарелло (Пионк, Зибанеджад) – 09:06 (5x5), 1:1 – Терявяйнен (Ахо, Песке) – 14:32 (5x5), 2:1 – Веси (Бучневич) – 21:52 (5x5), 2:2 – Стемпняк (Скиннер, Райан) – 27:48 (5x5), 3:2 – Наместников (Бучневич, Зибанеджад) – 31:51 (5x4), 3:3 – Раск – 48:23 (5x4), 4:3 – Веси (Бучневич) – 52:15 (5x5), 5:3 – Цуккарелло (Спунер) – 57:23 (en), 6:3 – Веси (Фаст, Зибанеджад) – 59:36 (en).Вратари: Георгиев — Дарлинг. Штраф: 6 — 6. Броски: 23 (9+6+8) — 44 (10+18+16).
    «Рейнджерс» — «Каролина» 6:3

    «Филадельфия» — «Вегас» 2:3

    «Филадельфия Флайерз» в домашнем матче уступила «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:3 (0:1, 1:0, 1:2).

    В составе хозяев отличились Клод Жиру и Уэйн Симмондс. Гости ответили точными бросками Эрика Хаулы, Вильяма Карлссона и Райана Карпентера.

    Это шестое поражение «летчиков» в последних семи матчах. Команда занимает шестое место в Восточной конференции (81 очко). «Вегас» идет вторым в Западной конференции (95 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» – «Вегас» – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
    Голы: 0:1 – Хаула (Перрон, Шмидт) – 06:17 (5x4), 1:1 – Жиру (Кутюрье, Конечны) – 21:27 (5x5), 1:2 – Карлссон (Гика, Теодор) – 46:00 (5x4), 2:2 – Симмондс (Ворачек, Гостисбер) – 47:06 (5x4), 2:3 – Карпентер (Икин, Белльмар) – 57:20 (5x5).Вратари: Мразек — Флери. Штраф: 4 — 8. Броски: 40 (9-16-15) – 29 (9-8-12).
    «Филадельфия» — «Вегас» 2:3

    «Флорида» — «Оттава» 3:5

    «Флорида Пантерз» при поддержке родных трибун уступила «Оттаве Сенаторз» — 3:5 (0:2, 2:0, 1:3).

    В составе победителей дублями отметились Мэтт Дюшейн и Магнус Пяаярви, еще одна шайба в активе Александра Барроуза.

    У «Пантерз» отличился российский нападающий Евгений Дадонов. Также голы на свой счет записали Майк Мэтисон и Джонатан Юбердо.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида» занимает девятое место (75 очков), а «Оттава» — 15-е (59 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Оттава» — 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)
    Голы: Дюшен — 20 (Хоффман, Карлссон), 0:57 — 0:1. Пяйярви-Свенссон — 5 (Клаессон, Пайэтт), 15:16 — 0:2. Дадонов — 22 (Бьюгстад, Барков), 32:36 — 1:2. Матесон — 10 (Трочек, Юбердо), 37:28 — 2:2. Пяйярви-Свенссон — 6 (Шабо), 40:43 — 2:3. Юбердо — 23 (Трочек, Уигар), 44:23 — 3:3. Дюшен — 21 (Хоффман), 57:00 — 3:4. Пажо — 12 (Карлссон, Бэрроуз), 58:15 — 3:5.Вратари: Луонго (58:23) — Андерсон.Штраф: 6 — 4.Броски: 38 (8+17+13) — 25 (12+2+11).
    «Флорида» — «Оттава» 3:5

    «Анахайм» — «Сент-Луис» 2:4

    «Сент-Луис Блюз» в выездном матче оказался сильнее «Анахайм Дакс» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

    В составе гостей российский нападающий Иван Барбашев забросил шайбу и отметился результативной передачей. Другой россиянин Никита Сошников отдал голевой пас. Также у «Сент-Луиса» отличились Роберт Бортуццо, Владимир Соботка и Патрик Берглунд.

    В составе «Анахайма» шайбы на свой счет записали Кори Перри и Дерек Грант.

    «Анахайм» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции (80 очков), а «Сент-Луис» — десятое (79 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Сент-Луис» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
    Голы: Бортуццо — 3 (Пьетранджело, Шенн), 17:30 — 0:1. Барбашев — 7 (Сошников, Барбашев), 23:00 — 0:2. Перри — 15 (Гецлаф, Монтур), 24:17 — 1:2. Соботка — 10 (Шмолц, Барбашев), 36:50 — 1:3. Грант — 9 (Келли, Линдхольм), 46:15 — 2:3. Берглунд — 9 (Бродзяк), 51:28 — 2:4.Вратари: Гибсон (57:22) — Аллен.Штраф: 2 — 2.Броски: 22 (7+7+8) — 23 (10+9+4).
    «Анахайм» — «Сент-Луис» 2:4

    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 3:0

    «Лос-Анджелес Кингз» у себя дома переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

    По разу в этой встрече отличились Тайлер Тоффоли, Анже Копитар и Таннер Пирсон.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Лос-Анджелес» занимает седьмое место (81 очко), а «Ванкувер» — 14-е (59 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Тоффоли — 22 (Маззин, Кемпе), 21:57 — 1:0. Копитар — 28 (Форборт, Даути), 34:54 — 2:0. Пирсон — 13 (Кемпе, Тоффоли), 50:53 — 3:0.Вратари: Куик — Нильссон (55:56 — 56:19).Штраф: 8 — 8.Броски: 33 (8+10+15) — 35 (5+13+17).

    «Сан-Хосе» — «Детройт» 5:3

    «Сан-Хосе Шаркс» в домашнем матче нанес поражение «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

    У «акул» шайбы на свой счет записали Йоонас Донской, Эрик Фер, Кевин Лабанк, Тимо Майер и Крис Тирни.

    В составе «красных крыльев» голами отметились Тревор Дейли, Густав Нюквист, Хенрик Зеттерберг.

    «Детройт» потерпел седьмое поражение подряд и занимает13-е место в Восточной конференции (63 очка). «Сан-Хосе» идет пятым на Западе (83 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе Шаркс» — «Детройт Ред Уингз» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
    Голы: Дэйли — 9 (Зеттерберг, Бертуцци), 5:01 — 0:1. Донской — 13 (Кейн, Павелски), 10:55 — 1:1. Фер — 1 (Диллон, Демело), 12:39 — 2:1. Лабанк — 9 (Тирни, Майер), 21:39 — 3:1. Нюквист — 17 (Бертуцци, Дэйли), 25:05 — 3:2. Майер — 18 (бол., Бедкер, Демело), 45:12 — 4:2. Зеттерберг — 10 (Нюквист, Бертуцци), 45:53 — 4:3. Тирни — 17 (п.в., Павелски, Браун), 58:26 — 5:3.Вратари: Джонс (12:08 — 12:39) — Ховард (58:22 — 58:26).Штраф: 4 — 6.Броски: 34 (12+9+13) — 26 (9+11+6).
    «Анахайм» и «Сент-Луис» начнут матч осторожно«Анахайм» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 марта
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