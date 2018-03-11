Гол и буллит Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

В составе победителей отличился Тайлер Джонсон с передачи Михаила Сергачёва и Никита Кучеров, который забросил шайбу с игры и реализовал победный буллит.
За гостей по голу записали на свой счет Алекс Гальченюк и Арттури Лехконен.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Лехконен — 6 (бол., Юдон, Райлли), 4:10 — 0:1. Джонсон — 20 (бол., Сергачев, Гурд), 13:43 — 1:1. Гальченюк — 16 (Юдон), 23:00 — 1:2. Кучеров — 34 (Стэмкос, Миллер), 53:43 — 2:2.Победный буллит: Кучеров.Вратари: Доминге — Ниеми.Броски: 34 (11+10+10+3) — 29 (6+12+10+1).Штраф: 13 — 15.