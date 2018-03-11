Гол и буллит Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛобыграла по буллитамсо счётом 3:2 Б.

В составе победителей отличился Тайлер Джонсон с передачи Михаила Сергачёва и Никита Кучеров, который забросил шайбу с игры и реализовал победный буллит.

За гостей по голу записали на свой счет Алекс Гальченюк и Арттури Лехконен.