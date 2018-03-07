«Локомотив» — первый четвертьфиналист Кубка Гагарина

В составе команды Дмитрия Квартальнова отличились Александр Елесин, Стаффан Крунвалль и Артем Ильенко.
У проигравших по одному точному броску нанесли Денис Паршин и Юрий Сергиенко.
Ярославцы довели счет в серии до 4-0 и вышли в следующий раунд плей-офф.
КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала
«Торпедо» — «Локомотив» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Паршин — 1 (Шуленин), 10:21 — 1:0. Елесин — 1, 18:32 — 1:1. Крунвалль — 2 (бол., Козун, Контиола), 23:18 — 1:2. Сергиенко — 2, 45:25 — 2:2. Ильенко — 2, 84:44 — 2:3.Вратари: Лисутин (Галимов, 23:18) — Мурыгин.Броски: 33 (11+10+6+6) — 33 (9+4+14+6).Штраф: 6 — 29.