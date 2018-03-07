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    «Локомотив» — первый четвертьфиналист Кубка Гагарина

    КХЛ Локомотив Торпедо
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    «Локомотив»
    На фото:«Локомотив»
    Ярославский «Локомотив» одержал гостевую победу над нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ) в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

    В составе команды Дмитрия Квартальнова отличились Александр Елесин, Стаффан Крунвалль и Артем Ильенко.

    У проигравших по одному точному броску нанесли Денис Паршин и Юрий Сергиенко.

    Ярославцы довели счет в серии до 4-0 и вышли в следующий раунд плей-офф.

    КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала
    «Торпедо» — «Локомотив» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Паршин — 1 (Шуленин), 10:21 — 1:0. Елесин — 1, 18:32 — 1:1. Крунвалль — 2 (бол., Козун, Контиола), 23:18 — 1:2. Сергиенко — 2, 45:25 — 2:2. Ильенко — 2, 84:44 — 2:3.Вратари: Лисутин (Галимов, 23:18) — Мурыгин.Броски: 33 (11+10+6+6) — 33 (9+4+14+6).Штраф: 6 — 29.
    Сумеет ли «Торпедо» размочить счет в серии с «Локомотивом»?«Торпедо» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 6 марта
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