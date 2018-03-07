«Локомотив» — первый четвертьфиналист Кубка Гагарина

Ярославскийодержал гостевую победу над нижегородским(3:2 ОТ) в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

В составе команды Дмитрия Квартальнова отличились Александр Елесин, Стаффан Крунвалль и Артем Ильенко.

У проигравших по одному точному броску нанесли Денис Паршин и Юрий Сергиенко.

Ярославцы довели счет в серии до 4-0 и вышли в следующий раунд плей-офф.