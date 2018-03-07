«Йокерит» взял верх над ХК «Сочи»

В составе победителей отличились Ээли Толванен, Брайан О'Нилл и Пекка Йормакка. За хозяев отличились Шон Коллинз и Юрки Йокипакка.
Финский клуб увеличил отрыв в серии плей-офф (3-1). «Шутов» отделяет одна победа от выхода в следующую стадию турнира. Пятый матч серии состоится 10 марта в Хельсинки.
КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала
«Сочи» — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Толванен — 3 (бол., Леписто), 6:40 — 0:1. Коллинс — 3 (Блум, О`Делл), 8:34 — 1:1. О`Нилл — 1 (Гилрой, Н. Йенсен), 55:09 — 1:2. Йокипакка — 1 (Коллинс, Цветков), 59:55 — 2:2. Йормакка — 2 (Ниеми), 71:46 — 2:3.Вратари: Барулин (58:58 — 59:55) — Запольски.Броски: 41 (13+8+14+6) — 35 (13+12+6+4).Штраф: 6 — 6.