«Трактор» повторно обыграл дома «Нефтехимик»

Во втором матче серии плей-офф «Трактор» выиграл со счетом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Рихард Гюнге, Марсель Шолохов, Линус Виделль и Алексей Кручинин. У «волков» отличился Олег Пиганович.
Общий счет в серии стал 2:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Нефтехимика»
Следующий матч серии состоится 7 марта в Нижнекамске.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восточная конференция. Второй матч
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Гюнге — 1 (Щехура), 1:20 — 1:0. Шолохов — 1 (Ю. Петров, Исаев), 25:45 — 2:0. Пиганович — 1 (бол., Нестрашил, Густафссон), 36:31 — 2:1. Виделль — 2 (Гюнге), 57:51 — 3:1. Кручинин — 2 (п.в., Никитин), 58:34 — 4:1.Вратари: Францоуз — Ежов (58:22 — 58:34).Штраф: 8 — 4.Броски: 29 (6+14+9) — 35 (5+13+17).Броски: 29(6+14+9) 35 (5+13+17)Счет в серии: 2-0