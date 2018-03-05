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    «Трактор» повторно обыграл дома «Нефтехимик»

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    «Трактор» — «Нефтехимик»
    На фото:«Трактор» — «Нефтехимик»
    Челябинский «Трактор» на домашнем льду одержал вторую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина.

    Во втором матче серии плей-офф «Трактор» выиграл со счетом 4:1.

    В составе победителей шайбы забросили Рихард Гюнге, Марсель Шолохов, Линус Виделль и Алексей Кручинин. У «волков» отличился Олег Пиганович.

    Общий счет в серии стал 2:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

    «Трактор» в овертайме вырвал победу у «Нефтехимика»

    Следующий матч серии состоится 7 марта в Нижнекамске.

    КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восточная конференция. Второй матч
    «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Гюнге — 1 (Щехура), 1:20 — 1:0. Шолохов — 1 (Ю. Петров, Исаев), 25:45 — 2:0. Пиганович — 1 (бол., Нестрашил, Густафссон), 36:31 — 2:1. Виделль — 2 (Гюнге), 57:51 — 3:1. Кручинин — 2 (п.в., Никитин), 58:34 — 4:1.Вратари: Францоуз — Ежов (58:22 — 58:34).Штраф: 8 — 4.Броски: 29 (6+14+9) — 35 (5+13+17).Броски: 29(6+14+9) 35 (5+13+17)Счет в серии: 2-0
    «Трактор» и «Нефтехимик» могут продолжить играть результативно«Трактор» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 5 марта
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