«Локомотив» начал с победы серию плей-офф с «Торпедо»

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НХЛ. «Тампа» без Кучерова и Василевского обыграла «Даллас», «Бостон» «уничтожил» «Питтсбург» Обзор матчей «регулярки» НХЛ 2 марта 02/03/2018 в 10:10