«Локомотив» начал с победы серию плей-офф с «Торпедо»

В составе «железнодорожников» заброшенными шайбами сумели отметиться Андрей Локтионов и Артём Ильенко.
Единственный гол гостей записал на свой счёт Михаил Жуков.
Команда Дмитрия Квартальнова вышла вперёд в серии — 1-0.
КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Жуков — 1 (Даугавиньш, Сергиенко), 13:18 — 0:1. Локтионов — 1 (Аверин, Мосалев), 26:00 — 1:1. Ильенко — 1, 35:34 — 2:1.Вратари: Мурыгин — Галимов (58:45).Броски: 36 (17+16+3) — 35 (14+12+9).Штраф: 12 — 30.