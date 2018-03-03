Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Локомотив» начал с победы серию плей-офф с «Торпедо»

    КХЛ Локомотив Торпедо
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (2:1) в рамках первого раунда плей-офф КХЛ.

    В составе «железнодорожников» заброшенными шайбами сумели отметиться Андрей Локтионов и Артём Ильенко.

    Единственный гол гостей записал на свой счёт Михаил Жуков.

    Команда Дмитрия Квартальнова вышла вперёд в серии — 1-0.

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
    «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Жуков — 1 (Даугавиньш, Сергиенко), 13:18 — 0:1. Локтионов — 1 (Аверин, Мосалев), 26:00 — 1:1. Ильенко — 1, 35:34 — 2:1.Вратари: Мурыгин — Галимов (58:45).Броски: 36 (17+16+3) — 35 (14+12+9).Штраф: 12 — 30.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. «Салават» обыграл «Ак Барс», СКА дожал «Северсталь»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 1 марта
    •
  • КХЛ. «Салават» одолел «Сочи», «Ак Барс» победил «Торпедо», СКА уступил «Йокериту»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 февраля
    •
  • 03/03
    • Квартальнов продлил контракт с «Локомотивом»
  • 01/03
    • Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ
  • 27/02
    • «Ак Барс» обыграл «Торпедо», Потапов оформил хет-трик
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Валерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционера
    Подробный разбор
  • Знарку лучше уйти из сборной победителем
  • Изучаем противоречивые мнения о дальнейшей судьбе хоккейной сборной России и ее наставника
    •
  • Дедлайн обменов в НХЛ, серия побед «Филадельфии», удачная неделя россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сократит ли ЦСКА отставание от лидеров?
  • ЦСКА – «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 3 марта
  • 1,78
    •
  • Дзюба вернет победы «Арсеналу»
  • «Арсенал» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 марта
  • 6,50
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 00:30
    • «Тампа-Бэй» по буллитам одолела «Филадельфию»
  • 21:12
    • «Сочи» одержал победу в первом матче серии с «Йокеритом»
  • «Сан-Хосе» и «Коламбус» не должны забросить много шайб
  • «Сан-Хосе» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 марта
    • 1,87Завтра в 05:00
  • 11:50
    • Зарипов не участвует в тренировке «Ак Барса» перед стартом плей-офф КХЛ
  • 11:34
    • Миронов: Есть такая штука в НХЛ – русский фактор, лично на себе ощутил
  • 11:22
    • «Колорадо» выставил Миронова на драфт отказов
  • 11:00
    • «Сибирь» продлила контракты с Красиковым и Алексеевым
  • 09:53
    • Кучеров может вернуться на лед 3 марта
  • НХЛ. Две передачи Дадонова, шайба Бучневича, поражение Бобровского
  • Результаты матчей «регулярки» НХЛ 3 марта
    • Вчера в 09:16
  • 08:35
    • Квартальнов продлил контракт с «Локомотивом»
  • «Автомобилист» — «Магнитка». Подарят ли соперники результативный матч?
  • «Автомобилист» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 4 марта
    • 1,99Сегодня в 16:00
  • «Салават» даже без Скривенса фаворит в матче с «Авангардом»
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 4 марта
    • 2,27Сегодня в 14:30
  • 03/03
    • Кожевников не верит в способность «Северстали» пройти СКА
  • 02/03
    • Миронов может вернуться в КХЛ
  • «Йокерит» прервет серию неудач в играх с «Сочи»
  • «Йокерит» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 3 марта
    • 1,6503/03/2018 в 17:00
  • 02/03
    • Решение о дальнейшей судьбе «Лады» будет принято до 30 марта
  • НХЛ. «Тампа» без Кучерова и Василевского обыграла «Даллас», «Бостон» «уничтожил» «Питтсбург»
  • Обзор матчей «регулярки» НХЛ 2 марта
    • 02/03/2018 в 10:10
  • 02/03
    • Малкин — вторая звезда февраля в НХЛ
  • КХЛ. «Салават» обыграл «Ак Барс», СКА дожал «Северсталь»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 1 марта
    • 02/03/2018 в 00:05
  • 01/03
    • «Слован» одолел минское «Динамо»
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон