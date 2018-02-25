«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис»

В составе «Предаторз» отличились нападающие Колтон Сиссонс, Кевин Фиала, Скотт Хартнелл и Остин Уотсон.
Российский защитник хозяев Алексей Емелин провел на льду 13 минут 28 секунд при показателе полезности «+1».
Российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Никита Сошников провели на льду 17:24, 11:22 и 15:27 соответственно.
«Нэшвилл» занимает второе место турнирной таблицы Западной конференции, «Сент-Луис» — девятое.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Сиссонс — 7 (бол., Террис, Йоси), 4:45 — 1:0. Фиала — 20 (Смит), 14:21 — 2:0. Хартнелл — 11 (Ярнкрок, Эллис), 21:20 — 3:0. Уотсон — 8 (мен., Джохансен), 33:24 — 4:0.Вратари: Ринне — Аллен.Броски: 39 (16+10+13) — 27 (9+8+10).Штраф: 10 — 4.