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    «Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис»

    НХЛ Сент-Луис Блюз Нэшвилл Предаторз
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» одержали домашнюю победу над «Сент-Луис Блюз» со счетом 4:0.

    В составе «Предаторз» отличились нападающие Колтон Сиссонс, Кевин Фиала, Скотт Хартнелл и Остин Уотсон.

    Российский защитник хозяев Алексей Емелин провел на льду 13 минут 28 секунд при показателе полезности «+1».

    Российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Никита Сошников провели на льду 17:24, 11:22 и 15:27 соответственно.

    «Нэшвилл» занимает второе место турнирной таблицы Западной конференции, «Сент-Луис» — девятое.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Сиссонс — 7 (бол., Террис, Йоси), 4:45 — 1:0. Фиала — 20 (Смит), 14:21 — 2:0. Хартнелл — 11 (Ярнкрок, Эллис), 21:20 — 3:0. Уотсон — 8 (мен., Джохансен), 33:24 — 4:0.Вратари: Ринне — Аллен.Броски: 39 (16+10+13) — 27 (9+8+10).Штраф: 10 — 4.
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