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    «Авангард» прервал серию поражений

    КХЛ Металлург Мг Авангард Трактор Югра
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Омский «Авангард» нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 6:3 (2:2, 1:0, 3:1) в пользу гостей.

    Победу омичам принесли точные броски Ильи Михеева, Чада Ро, Никиты Самохвалова, Тедди Перселла, Андре Петерссона и Максима Чудинова. Команда Германа Титова прервала серию из четырех поражений.

    В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Чибисов, Мэтт Эллисон и Сергей Мозякин.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает седьмое место (84 очка), а «Металлург» — шестое (86 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск) – 3:6 (2:2, 0:1, 1:3)
    Голы: Михеев – 18 (Кошелев), 3:04 – 0:1. Рау – 12 (бол., Хохряков), 9:02 – 0:2. Чибисов – 9 (Кокарев, Эллисон), 17:43 – 1:2. Эллисон – 18 (бол., Мозякин, Коварж), 17:56 – 2:2. Самохвалов – 1 (Фисенко), 29:37 – 2:3. Мозякин – 18 (бол., Вольски, Коварж), 55:58 – 3:3. Перселл – 3 (Петерссон), 56:24 – 3:4. Петерссон – 10 (Перселл), 57:53 – 3:5. Чудинов – 5 (п.в.), 59:02 – 3:6.Вратари: Кошечкин (58:25 – 59:02) – Фурх.Штраф: 10 – 12.Броски: 23 (6+10+7) – 42 (19+12+11).
    «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолел «Югру» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

    В составе челябинского клуба заброшенные шайбы на свой счет записали Игорь Полыгалов и Марсель Шолохов.

    Единственный гол гостей забил Александр Угольников.

    Команда Анвара Гатиятулина выиграла четвертый матч подряд.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает пятое место (87 очков), а «Югра» — 14-е (46 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Угольников – 8 (бол., Пестушко, Савинайнен), 17:03 – 0:1. Полыгалов – 13 (Кручинин), 33:21 – 1:1. Шолохов – 1 (Кокуев, Рыбаков), 46:11 – 2:1.Вратари: Францоуз – Билялов (58:43 – 59:50).Штраф: 12 – 12.Броски: 28 (8+12+8) – 24 (14+5+5).
    Возьмет ли «Авангард» реванш за домашнее поражение от «Трактора»?«Трактор» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 22 января
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