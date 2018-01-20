«Авангард» прервал серию поражений

Омскийнанес поражение магнитогорскомув выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 6:3 (2:2, 1:0, 3:1) в пользу гостей.

Победу омичам принесли точные броски Ильи Михеева, Чада Ро, Никиты Самохвалова, Тедди Перселла, Андре Петерссона и Максима Чудинова. Команда Германа Титова прервала серию из четырех поражений.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Чибисов, Мэтт Эллисон и Сергей Мозякин.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает седьмое место (84 очка), а «Металлург» — шестое (86 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск) – 3:6 (2:2, 0:1, 1:3) Голы: Михеев – 18 (Кошелев), 3:04 – 0:1. Рау – 12 (бол., Хохряков), 9:02 – 0:2. Чибисов – 9 (Кокарев, Эллисон), 17:43 – 1:2. Эллисон – 18 (бол., Мозякин, Коварж), 17:56 – 2:2. Самохвалов – 1 (Фисенко), 29:37 – 2:3. Мозякин – 18 (бол., Вольски, Коварж), 55:58 – 3:3. Перселл – 3 (Петерссон), 56:24 – 3:4. Петерссон – 10 (Перселл), 57:53 – 3:5. Чудинов – 5 (п.в.), 59:02 – 3:6.Вратари: Кошечкин (58:25 – 59:02) – Фурх.Штраф: 10 – 12.Броски: 23 (6+10+7) – 42 (19+12+11).

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолел— 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

В составе челябинского клуба заброшенные шайбы на свой счет записали Игорь Полыгалов и Марсель Шолохов.

Единственный гол гостей забил Александр Угольников.

Команда Анвара Гатиятулина выиграла четвертый матч подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает пятое место (87 очков), а «Югра» — 14-е (46 очков).