КХЛ. ЦСКА проиграл в Уфе, СКА завоевал Кубок Континента, ХК «Сочи» вышел в плей-офф

«Салават Юлаев» — ЦСКА 2:1
«Салават Юлаев» одержал победу над ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
В первом периоде счет в матче открыл Энвер Лисин, а во второй двадцатиминутке Илья Зубов удвоил преимущество хозяев.
За шесть минут до финальной сирены Михаил Науменков сократил отставание гостей, но на большее их не хватило.
«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции (83 очка) и теперь возглавляет дивизион Чернышева. ЦСКА идет вторым на Западе (118 очков). «Красно-синие» потеряли шансы опередить СКА, который стал обладателем Кубка Континента.
«Нефтехимик» — «Витязь» 3:1
«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Витязем» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
Антон Лазарев вывел гостей вперед в первом периоде, но хозяева отыгрались еще до перерыва усилиями Денниса Эверберга.
Во втором периоде хоккеисты нижнекамской команды забросили еще две шайбы. Авторами голов стали Рафаэль Бикмуллин и Никита Филатов.
В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает четвертое место (88 очков). «Витязь» идет 11-м на Западе (57 очков).
«Ак Барс» — «Слован» 2:4
«Ак Барс» потерпел поражение от «Слована» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:4 (1:1, 0:2, 1:1).
Артем Лукоянов вывел хозяев вперед на 12-й минуте, но вскоре Михал Серсен восстановил равенство, реализовав большинство.
Во втором периоде отличились Андрей Месарош и Томаш Грнка, поразив ворота Эмиля Гарипова в течение 38 секунд.
В начале третьей 20-минутки Зак Бойчак сделал счет 4:1 в пользу гостей. За 10 минут до сирены Александр Свитов сократил отставание хозяев, установив окончательный счет.
«Ак Барс» занимает первое место в Восточной конференции (94 очка). «Слован» — 12-й на Западе (55 очков).
«Сочи» — «Йокерит» 2:1
ХК «Сочи» нанес поражение «Йокериту» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Мэттью Гилрой открыл счет в первом периоде. Во втором игровом отрезке Андрей Иванов восстановил равенство.
Решающий гол забил Артем Томилин на 56-й минуте.
Благодаря этой победе ХК «Сочи», идущий шестым в Западной конференции (84 очка), гарантировал себе место в плей-офф. «Йокерит» занимает третье место (95 очков).