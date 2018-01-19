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    КХЛ. ЦСКА проиграл в Уфе, СКА завоевал Кубок Континента, ХК «Сочи» вышел в плей-офф

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 19 января

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    «Салават Юлаев» — ЦСКА
    «Салават Юлаев» — ЦСКА
    В пятницу, 19 января, в регулярном чемпионате КХЛ прошли очередные четыре матча.

    «Салават Юлаев» — ЦСКА 2:1

    «Салават Юлаев» одержал победу над ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

    В первом периоде счет в матче открыл Энвер Лисин, а во второй двадцатиминутке Илья Зубов удвоил преимущество хозяев.

    За шесть минут до финальной сирены Михаил Науменков сократил отставание гостей, но на большее их не хватило.

    «Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции (83 очка) и теперь возглавляет дивизион Чернышева. ЦСКА идет вторым на Западе (118 очков). «Красно-синие» потеряли шансы опередить СКА, который стал обладателем Кубка Континента.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Лисин — 14 (бол., Арзамасцев, Зубов), 11:46 — 1:0. Зубов — 4 (Лисин, Федоров), 34:29 — 2:0. Науменков — 1 (Шумаков), 54:07 — 2:1.Вратари: Кареев — Сорокин (57:53).Штраф: 10 — 10.Броски: 24 (8+13+3) — 31 (13+5+13).
    «Салават Юлаев» — ЦСКА 2:1

    «Нефтехимик» — «Витязь» 3:1

    «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Витязем» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

    Антон Лазарев вывел гостей вперед в первом периоде, но хозяева отыгрались еще до перерыва усилиями Денниса Эверберга.

    Во втором периоде хоккеисты нижнекамской команды забросили еще две шайбы. Авторами голов стали Рафаэль Бикмуллин и Никита Филатов.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает четвертое место (88 очков). «Витязь» идет 11-м на Западе (57 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Витязь» (Подольск) – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Лазарев – 5 (Петраков, Панков), 16:11 – 0:1. Эверберг – 9 (Еглич, Хайруллин), 19:24 – 1:1. Бикмуллин – 2 (Брынцев), 25:15 – 2:1. Филатов – 4 (бол., Густафссон, Секстон), 38:32 – 3:1.Вратари: Ежов – Самонов.Штраф: 0 – 12.Броски: 42 (15+17+10) – 19 (8+5+6).
    «Нефтехимик» — «Витязь» 3:1

    «Ак Барс» — «Слован» 2:4

    «Ак Барс» потерпел поражение от «Слована» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:4 (1:1, 0:2, 1:1).

    Артем Лукоянов вывел хозяев вперед на 12-й минуте, но вскоре Михал Серсен восстановил равенство, реализовав большинство.

    Во втором периоде отличились Андрей Месарош и Томаш Грнка, поразив ворота Эмиля Гарипова в течение 38 секунд.

    В начале третьей 20-минутки Зак Бойчак сделал счет 4:1 в пользу гостей. За 10 минут до сирены Александр Свитов сократил отставание хозяев, установив окончательный счет.

    «Ак Барс» занимает первое место в Восточной конференции (94 очка). «Слован» — 12-й на Западе (55 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Слован» (Братислава) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
    Голы: Лукоянов — 6 (Глухов), 11:18 — 1:0. Серсен — 3 (бол.), 15:54 — 1:1. Мезарош — 6 (бол., Микуш, Ржепик), 34:01 — 1:2. Грнка — 8, 34:39 — 1:3. Бойчак — 10 (Мезарош, Ржепик), 40:27 — 1:4. Свитов — 5 (Марков), 50:17 — 2:4.Вратари: Гарипов — Штепанек.Штраф: 12 — 35.Броски: 36 (8+10+18) — 22 (9+7+6).
    «Ак Барс» — «Слован» 2:4

    «Сочи» — «Йокерит» 2:1

    ХК «Сочи» нанес поражение «Йокериту» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

    Мэттью Гилрой открыл счет в первом периоде. Во втором игровом отрезке Андрей Иванов восстановил равенство.

    Решающий гол забил Артем Томилин на 56-й минуте.

    Благодаря этой победе ХК «Сочи», идущий шестым в Западной конференции (84 очка), гарантировал себе место в плей-офф. «Йокерит» занимает третье место (95 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» – «Йокерит» (Хельсинки) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Гилрой – 7 (Регин, Палола), 6:56 – 0:1. Иванов – 6 (Хлопотов), 28:52 – 1:1. Томилин – 1 (Коллинс, Акмальдинов), 55:12 – 2:1.Вратари: Барулин – Запольски (59:10).Штраф: 10 – 6.Броски: 22 (6+9+7) – 42 (16+15+11).
    «Сочи» — «Йокерит» 2:1
    «Салават» — ЦСКА. Кто выиграет в матче топ-команд КХЛ?«Салават Юлаев» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 19 января
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