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    Бобарико: С Канадой покажем лучшую игру на турнире

    Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная Швеции Сборная Канады
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    Евгений Бобарико
    На фото:Евгений Бобарико
    Главный тренер сборной России Евгений Бобарико поделился впечатлениями после поражения от Швеции (1:2) на женском молодежном чемпионате мира.

    «Очень хороший матч, в котором мы забили на одни гол меньше. Когда сравняли счет, на эмоциях совершили невынужденную ошибку – удалились и позволили сопернику забить победный гол.

    Но мы бились до конца, и упрекнуть команду не в чем. Через такие поражения будем двигаться дальше.

    "5 на 3"? Реализация подвела. Девчонки начали спешить, хотя мы все наигрывали вчера и сегодня на тренировке. Здорово сыграли шведские вратарь и оборона.

    Игру разбирали, говорили, что нужно создавать помеху. Лезли на ворота, создавали моменты. При счете 1:2 нужно было забивать, когда голкипера уже обыграли, но та щитком выбила шайбу с линии ворот.

    Сейчас нужно быстрее пойти к команде. Да, они расстроены, делали все, что могли. Завтра в матче за третье место они должны показать свою лучшую игру на турнире», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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