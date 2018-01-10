«Сочи» продлил победную серию до пяти матчей

В составе победителей отличились Сергей Шмелёв, Иван Ларичев и Евгений Лапенков.
Голы «Спартака» на счету Артёма Воронина и Лукаша Радила.
Для «Сочи» эта победа стала пятой подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Воронин — 5 (Комаров), 8:32 — 1:0. Шмелев — 4 (бол., Падакин, Лугин), 25:23 — 1:1. Радил — 14 (Хохлачев), 40:27 — 2:1. Ларичев — 8 (Хлопотов, Иванов), 53:05 — 2:2. Лапенков — 8 (бол., Блум, Шмелев), 64:43 — 2:3.Вратари: Беспалов — Барулин.Броски: 23 (5+12+5+1) — 41 (12+16+6+7).Штраф: 10 — 4.