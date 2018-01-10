КХЛ. «Салават» уступил «Северстали», «Ар Барс» играет в Риге

«Северсталь» – «Салават Юлаев» 3:2 ОТ

Череповецкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы в составе победителей забросили Дмитрий Кагарлицкий, Олег Яшин и Руслан Карлин.

За уфимцев дважды отличился Антон Бурдасов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) Голы: Кагарлицкий – 15 (бол., Бумагин, Евсеенков), 9:35 – 1:0. Яшин – 6 (Бумагин), 35:09 – 2:0. Бурдасов – 13 (Саюстов), 42:03 – 2:1. Бурдасов – 14 (бол., Умарк, Ларсен), 54:39 – 2:2. Карлин – 6, 61:00 – 3:2.Вратари: Гудачек – Скривенс.Броски: 29 (9+12+6+2) – 40 (14+15+10+1).Штраф: 10 – 4.

«Торпедо» – «Нефтехимик» 4:2

Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Каспарс Даугавиньш, Михаил Григорьев, Григорий Желдаков и Михаил Жуков, поразивший уже пустые ворота.

В составе «Нефтехимика» голы на счету Богдана Якимова и Рафаэля Бикмуллина.

«Торпедо» прервало шестиматчевую серию поражений, в свою очередь команда Андрея Назарова проиграла четвёртый матч подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» НН (Нижний Новгород) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Голы: Якимов – 8 (Шафигуллин, Бикмуллин), 5:17 – 0:1. Даугавиньш – 8 (Дугин, Сергиенко), 13:17 – 1:1. Бикмуллин – 1 (Шафигуллин), 34:21 – 1:2. Григорьев – 6 (Саболич, Желдаков), 36:43 – 2:2. Желдаков – 1 (Жуков, Дугин), 53:10 – 3:2. Жуков – 1 (п.в., Костицын), 59:50 – 4:2.Вратари: Лисутин – Ежов (58:50 – 59:50).Броски: 29 (9+10+10) – 21 (9+5+7).Штраф: 8 – 2.

«Спартак» – ХК «Сочи» 2:3 ОТ

ХК «Сочи» одержал гостевую победу над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Сергей Шмелёв, Иван Ларичев и Евгений Лапенков.

Голы «Спартака» на счету Артёма Воронина и Лукаша Радила.

Для «Сочи» эта победа стала пятой подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Воронин — 5 (Комаров), 8:32 — 1:0. Шмелев — 4 (бол., Падакин, Лугин), 25:23 — 1:1. Радил — 14 (Хохлачев), 40:27 — 2:1. Ларичев — 8 (Хлопотов, Иванов), 53:05 — 2:2. Лапенков — 8 (бол., Блум, Шмелев), 64:43 — 2:3.Вратари: Беспалов — Барулин.Броски: 23 (5+12+5+1) — 41 (12+16+6+7).Штраф: 10 — 4.

«Динамо» Р – «Ак Барс»