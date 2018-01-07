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    «Сент-Луис» проиграл «Филадельфии»

    НХЛ Филадельфия Флайерз Сент-Луис Блюз
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    «Сент-Луис» — «Филадельфия»
    На фото:«Сент-Луис» — «Филадельфия»
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» одержала победу над «Сент-Луисом» – 6:3.

    За «Филадельфию» шайбы забросили Скотт Лотон, Клод Жиру, Джордан Уил, Уэйн Симмондс и Шон Кутюрье, оформивший дубль.

    В составе «Блюз» заброшенными шайбами Пол Штястны и Колтон Парэйко, а также российский нападающий Иван Барбашев, набравший два (1+1) очка.

    Его соотечественник Владимир Тарасенко, который провел на льду 20 минут, также набрал два балла (0+2) и был признан второй звездой этого матча.

    Российский защитник «летчиков» Иван Проворов отыграл 24 минуты и набрал одно очко (0+1).

    «Блюзмены» прервали победную серию, которая составляла три игры подряд. В свою очередь «Флайерз» выиграл вторую встречу к ряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» – «Сент-Луис» – 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
    Голы: Лотон – 7, 2:15 – 1:0. Жиру – 14 (Проворов), 6:42 – 2:0. Уил – 5 (Ворачек), 28:32 – 3:0. Кутюрье – 20 (Жиру, Конекны), 31:45 – 4:0. Барбашев – 1 (Штястны, Тарасенко), 34:56 – 4:1. Штястны – 9 (Тарасенко, Барбашев), 40:12 – 4:2. Симмондс – 14 (бол., Гостисбеер, Жиру), 51:18 – 5:2. Парэйко – 4 (Эдмундсон, Стин), 55:29 – 5:3. Кутюрье – 21 (п.в., Макдональд), 59:45 – 6:3.Вратари: Эллиотт – Аллен (54:36 – 55:29, 57:13 – 59:45).Броски: 39 (16+13+10) – 31 (7+9+15).Штраф: 2 – 8.
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