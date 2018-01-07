«Сент-Луис» проиграл «Филадельфии»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержала победу над– 6:3.

За «Филадельфию» шайбы забросили Скотт Лотон, Клод Жиру, Джордан Уил, Уэйн Симмондс и Шон Кутюрье, оформивший дубль.

В составе «Блюз» заброшенными шайбами Пол Штястны и Колтон Парэйко, а также российский нападающий Иван Барбашев, набравший два (1+1) очка.

Его соотечественник Владимир Тарасенко, который провел на льду 20 минут, также набрал два балла (0+2) и был признан второй звездой этого матча.

Российский защитник «летчиков» Иван Проворов отыграл 24 минуты и набрал одно очко (0+1).

«Блюзмены» прервали победную серию, которая составляла три игры подряд. В свою очередь «Флайерз» выиграл вторую встречу к ряду.