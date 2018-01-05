«Куньлунь» избежал поражения в матче с «Югрой»

Гости вышли вперед на 52-й минуте, когда отличился Павел Варфоломеев. Хозяева избежали поражения усилиями Брэндона Ипа, который отличился за 36 секунд до финальной сирены.
Победу китайской команде принес Ринат Ибрагимов, забросивший шайбу на первой минуте овертайма.
В турнирной таблице Восточной конференции «Куньлунь» занимает 11-е место (55 очков), а «Югра» — 14-е (43 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Варфоломеев — 12 (Пестушко, Угольников), 51:51 — 0:1. Ип — 8 (Бек, Костицын), 59:24 — 1:1. Ибрагимов — 1 (Брюле), 60:17 — 2:1.Вратари: Хелльберг — Проскуряков.Штраф: 12 — 8.Броски: 36 (12+9+14+1) — 27 (8+7+12+0).