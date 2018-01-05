«Куньлунь» избежал поражения в матче с «Югрой»

«Йокерит» — «Магнитка». Кто выиграет в Хельсинки? «Йокерит» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 7 января 1,92 Послезавтра в 17:00

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