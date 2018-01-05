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    «Куньлунь» избежал поражения в матче с «Югрой»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Югра
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    Хоккеист «Куньлуня»
    На фото:Хоккеист «Куньлуня»
    «Куньлунь» одержал победу над «Югрой» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

    Гости вышли вперед на 52-й минуте, когда отличился Павел Варфоломеев. Хозяева избежали поражения усилиями Брэндона Ипа, который отличился за 36 секунд до финальной сирены.

    Победу китайской команде принес Ринат Ибрагимов, забросивший шайбу на первой минуте овертайма.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Куньлунь» занимает 11-е место (55 очков), а «Югра» — 14-е (43 очка).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Варфоломеев — 12 (Пестушко, Угольников), 51:51 — 0:1. Ип — 8 (Бек, Костицын), 59:24 — 1:1. Ибрагимов — 1 (Брюле), 60:17 — 2:1.Вратари: Хелльберг — Проскуряков.Штраф: 12 — 8.Броски: 36 (12+9+14+1) — 27 (8+7+12+0).
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