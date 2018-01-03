ЦСКА в овертайме дожал «Йокерит»

Московскийдома обыграл финский(2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счёт на 7-й минуте открыли хозяева, автором гола стал Сергей Шумаков. На 45-й минуте гости усилиями Петера Регина смогли отыграться, реализовав большинство.

Победу армейцам принес точный бросок Валерия Ничушкина на 63-й минуте встречи.

ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, и сейчас «армейцы» со 106 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая 8 очков СКА.

«Йокерит» идёт на третьей строчке, имея в активе 88 очков. «Джокеры» потерпели четвертое поражение в пяти последних играх.