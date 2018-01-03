ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    ЦСКА в овертайме дожал «Йокерит»

    КХЛ ЦСКА Йокерит
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    ЦСКА — «Йокерит»
    На фото:ЦСКА — «Йокерит»
    Московский ЦСКА дома обыграл финский «Йокерит» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Счёт на 7-й минуте открыли хозяева, автором гола стал Сергей Шумаков. На 45-й минуте гости усилиями Петера Регина смогли отыграться, реализовав большинство.

    Победу армейцам принес точный бросок Валерия Ничушкина на 63-й минуте встречи.

    ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, и сейчас «армейцы» со 106 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая 8 очков СКА.

    «Йокерит» идёт на третьей строчке, имея в активе 88 очков. «Джокеры» потерпели четвертое поражение в пяти последних играх.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Шумаков — 15 (Киселевич, Шалунов), 6:58 — 1:0. Регин — 6 (бол., Палола, Н. Йенсен), 44:41 — 1:1. Ничушкин — 13 (Петров, Робинсон), 62:26 — 2:1.Вратари: Сорокин — Рамо.Броски: 32 (9+11+11+1) — 25 (7+6+10+2).Штраф: 12 — 10.
    ЦСКА – «Йокерит». Битва лидеров Запада в МосквеЦСКА – «Йокерит» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 3 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. ЦСКА обыграл «Йокерит», «Трактор» уступил «Динамо»
  • Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 января
    •
  • Бурмистров в «Ак Барсе», тренерские отставки, «Автомобилист» — лидер Востока
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • 30/12
    • «Слован» обыграл «Йокерит» в заключительном матче 2017 года в КХЛ
  • 29/12
    • ЦСКА одержал волевую победу над «Ладой»
  • 27/12
    • ЦСКА разгромил «Торпедо» на выезде
  • 25/12
    • «Динамо» по буллитам уступило ЦСКА в московском дерби
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыПавел ДацюкОчарует ли Волшебник КХЛ?СМИ – о переходе Павла Дацюка в питерский СКАЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Александр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017
    Подробный разбор
  • Кризис в «Адмирале», расклады плей-офф, конец победной серии ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • «Тампа» уходит в отрыв, Кучеров снова лучший бомбардир, Winter Classic в Оттаве
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Четвертый турнир для «МанСити»
  • «Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 6 января
  • 2,17
  • Экспресс дня. Лондонское и туринское дерби
  • Прогнозы и ставки на футбол 3 января
  • 7,86
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • КХЛ. ЦСКА обыграл «Йокерит», «Трактор» уступил «Динамо»
  • Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 января
    • 20:08
  • 19:26
    • «Барыс» потерпел шестое поражение подряд
  • 18:40
    • «Локомотив» прервал победную серию «Автомобилиста»
  • 18:27
    • «Магнитка» дома проиграла минскому «Динамо»
  • 18:19
    • «Динамо» по буллитам одолело «Трактор»
  • «Колорадо» — «Коламбус». Дуэль Варламова и Бобровского в НХЛ
  • «Колорадо» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 января
    • 2,23Послезавтра в 05:00
  • 17:31
    • «Авангард» разгромил «Куньлунь»
  • «Бостон» идет за третьей подряд победой в матче с «Флоридой»
  • «Бостон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 января
    • 1,90Послезавтра в 03:00
  • 15:24
    • Муршак перебрался в шведскую «Фрёлунду»
  • 15:11
    • «Югра» первой в КХЛ потеряла шансы на попадание в плей-офф
  • 14:02
    • Рябыкин будет и.о. главного тренера «Авангарда» в поединке с «Куньлунем»
  • 13:29
    • Сухачев, Костин и Зайцев названы лучшими хоккеистами сборной России на МЧМ
  • 12:58
    • «Амур» по буллитам уступил «Сибири»
  • 12:43
    • Овечкин — вторая звезда дня в НХЛ
  • Чуда не случилось. Россия без медалей МЧМ
  • Поражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИ
    • 11:51
  • НХЛ. 200-я победа Бобровского, дубль Овечкина, шайбы Орлова и Тарасенко
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 января
    • 09:03
  • 08:30
    • Брагин: 1998 год рождения – ну сами видите, Костин и Свечников выглядели сильнее многих этих хоккеистов
  • 07:40
    • Сборная Дании победила белорусов в матче утешительного раунда МЧМ
  • 07:26
    • Шведы обыграли Словакию на МЧМ, Канада разгромила Швейцарию
  • 07:10
    • Молодежная сборная России проиграла США в 1/4 финала ЧМ
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон