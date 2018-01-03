ЦСКА в овертайме дожал «Йокерит»

Счёт на 7-й минуте открыли хозяева, автором гола стал Сергей Шумаков. На 45-й минуте гости усилиями Петера Регина смогли отыграться, реализовав большинство.
Победу армейцам принес точный бросок Валерия Ничушкина на 63-й минуте встречи.
ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, и сейчас «армейцы» со 106 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая 8 очков СКА.
«Йокерит» идёт на третьей строчке, имея в активе 88 очков. «Джокеры» потерпели четвертое поражение в пяти последних играх.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Шумаков — 15 (Киселевич, Шалунов), 6:58 — 1:0. Регин — 6 (бол., Палола, Н. Йенсен), 44:41 — 1:1. Ничушкин — 13 (Петров, Робинсон), 62:26 — 2:1.Вратари: Сорокин — Рамо.Броски: 32 (9+11+11+1) — 25 (7+6+10+2).Штраф: 12 — 10.